Los mejores amigos del viajero, conviértete en un experto en viajes

Turismo W con Rubén Mora tuvo a dos grandes invitadas, Sylvia Esquivel y Célida Puente, agentes de viajes, quienes nos hablaron sobre su trabajo .

Viajar es toda una aventura que abre tu panorama y genera recuerdos, sin embargo, cuando decides salir conlleva una serie de decisiones que si no lo haces puede resultar en un caos si no se planifica bien, es por ello que los agentes de viaje llegan como salvadores, ayudan a viajeros a eliminar el estrés entre tantas opciones, se enfocan en que sólo disfrutes, o si hay problemas, tener la alternativa a la mano para que no te preocupes por casi nada.

"Es una profesión que lleva años, pero que no lo valoras hasta que lo necesitas" -Celida Puente

El trabajo de un agente de viajes consiste en facilitar tu viaje, te ofrece un seguimiento de principio a fin, busca los mejores boletos, aerolíneas, etc. Su trabajo no es solo comprar los boletos para ti, crean una experiencia, venden sueños y los hacen realidad.



"El agente de viajes tiene una importancia y valor por su preparación, trabajo que queda tras bambalinas" -Silvina Esquivel

Los agentes de viajes son expertos en destinos, hoteles y todo lo relacionado con el turismo, si quieres vivir tu sueño ideal disfrutando de salir de la rutina asesórate con uno, cambiará tu vida, hará menos estresante la búsqueda de opciones y se centrarán en que tú sólo decidas cuál se acomoda mejor a ti, todo es personalizado y basado en las necesidades de cada persona, grupo y edades. Es un complemento de organización.