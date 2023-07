Luego de que la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, informara que el homicidio doloso mantiene una tendencia a la baja en el país, en Así el Weso, Ernesto López-Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero, señaló que el Gobierno no tiene el registro real de homicidios violentos en México, a pesar que hasta el momento se tienen registrados 159 mil homicidios dolosos en lo que va la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista con Karla Santillán y Luis Ávila, considera que hay tres fenómenos creciendo aceleradamente que podrían estar alejándonos de la verdad en los datos:

El registro de desaparición de personas La imposibilidad de identificación de cuerpos, ya que la norma oficial en salud aplicable, no permite identificar cuerpos sino tiene determinadas partes del cuerpo, por ejemplo, en el caso de las fosas donde se recuperan restos que no necesariamente permiten documentar un homicidio. Por la falta de información respecto a las causas de las muertes por factor externo, como le especifica el certificado de defunción.

López-Portillo destacó que estos motivos no eran mencionados antes, ya que no existía el fenómeno de desapariciones y fosas clandestinas, y mucho menos, la cantidad de actas de defunción que no tienen identificado si fue un homicidio violento.

Al respecto, afirmó que en México hay una crisis forense con decenas de miles de cuerpos no identificados, que no ha merecido la atención y recursos suficientes para poder actualizar la información tanto de desapariciones, muertes violentas y homicidios violentos, ya que dijo, en la conferencia mensual del Gobierno, nunca ha mencionado a las desapariciones.