INAI lamenta estar en manos de Loretta Ortiz: Julieta del Río Venegas

"Sí hay obligación del Senado de designar a los comisionados del INAI", afirma la comisionada del organismo, Julieta del Río Venegas, quien lamenta que el INAI esté en manos de una sola persona.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, detalló "la semana pasada conocimos el sentido del proyecto de la ministra Loretta Ortiz que declara como infundados todos los conceptos que planteamos ante la Suprema Corte, pero mañana es el gran día y los 11 ministros resolverán el que la Cámara de Senadores designe a los comisionados faltantes".

Compartió que lo solicitado en controversia era la obligación al Senado de nombrar a los comisionados a lo que la ministra respondió "No, no tienen una obligación legislativa, no tienen periodo, como diciendo no hay prisa".

Dijo que para un fallo a favor se requiere una mayoría de seis votos y recordó la importancia de que el pleno del INAI no pueda sesionar; "significa que los ciudadanos no puedan acceder a sus expedientes clínicos, a conocer su número de semanas cotizadas para acceder a sus pensiones" y recalcó que a la fecha hay 7,053 casos, encabezados por el IMSS y la Fiscalía General de la República.