El ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca se registró, pero no de manera presencial al proceso del Frente Amplio por México para aspirar a la candidatura presidencial en 2024.

En el espacio de “Así el Weso”, Cabeza de Vaca declaró que cumplió con el registro, pero no de manera presencial por que es un perseguido político, aseguró que modificaron sus documentos, falsearon información para el proceso legal que tuvo que enfrentar y a pesar de que la Cámara de Diputados y la fiscalía estuvieron implicadas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no les dio la razón.

“Estamos enfrentando un Gobierno autoritario que se va en contra de los opositores, se tomaron la precauciones, pero vamos a estar ahí el 10 de agosto”.

Sobre como esta llevando el proceso electoral tras declarar que es un perseguido político del actual gobierno dijo que entra y sale del país con precaución para cumplirlos los requisitos de ley, tiene promotores como todos los aspirantes y utilizará la aplicación para que el ciudadano se registre y proporcione la firma.

Al ser cuestionado si cree que los tamaulipecos respaldan su sucesión puntualizó, “No me queda la menor duda, lo veo en la participación de la gente, no solo las experiencias, si no las elecciones que hemos llevado cada uno de nosotros, la alcaldía, la senaduría, la candidatura, todas las hemos ganado, no solamente tenemos la experiencia sino los resultados”.