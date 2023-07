El presidente no debería de meterse en la elección de 2024: Xóchitl Gálvez

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que desde hace 20 días una agrupación representada por el empresario, Claudio X. González, decidió que Xóchitl Gálvez será la candidata de la oposición a la presidencia en 2024.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, Xóchitl Gálvez, señaló que el presiente no debería de meterse en ese tema y que ha utilizado recursos públicos para agredirla tras negarle el derecho de réplica.

“Que se cree el presidente, yo no me le debo a un hombre, me parece machista que no acepte que no pueden existir mujeres trabajadoras… La verdad de las cosas es que él sabe de que estoy hecha, él estuvo en mi tierra en 2006, yo le ayude con comunidades de Tabasco, el me quiso llevar a su Gobierno”.

Gálvez dijo que el mandatario debería de preocuparse por resolver los problemas del país, que debería de trabajar en las medicinas, en la educación, “Mataron a Hipólito Mora, hemos tenido de las semanas más violentas y esta como si nada”.

La senadora del PAN informó que mañana realizará su registro para el proceso del Frente Amplio por México y que ya tiene personas inscritas para juntar las firmas, puntualizó que realizará su recorrido con la invitación de los ciudadanos.