Impunidad y chapulineo, motivos de dimisión de diputados: Carolina Viggiano

“Al PRI nos han sacado el acta de defunción muchas veces, no estamos exentos de errores… los que se van es porque no se atreven a confesar que es por impunidad, para protegerse, o porque quieren tener un espacio en otro partido”, señaló la secretaria general del PRI, Carolina Viggiano, luego de la dimisión de ocho diputados locales de su partido en Hidalgo.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, dijo que “es en los gobernadores en quienes depositamos liderazgo para conducir al priismo en los estados, pero desde el 2018 no hubo un discurso contrastante para el gobierno de Morena, al contrario, hubo complacencia”.

Ejemplo de ello, la tragedia de Tlahualilpan y la gran inundación de Tula, momentos en los que reconoció que el gobernador -Omar Fayad- debió ponerse de lado de las víctimas y por el contrario “defendió al gobierno federal… no exigió la reparación del daño, era complaciente para quedar bien, y fue diluyéndose la narrativa del PRI”.

“Ahora con un pacto de impunidad, es quien puso a los compañeros diputados”, “lo que pasó no es de ayer, buscaron fuera mediático para mostrar que el PRI se queda solo”.

Reconoció que durante el gobierno de Omar Fayad, fue difícil la acción del PRI, “nunca escuche a los diputados señalar que Morena estuviera haciendo algo mal, votaban las cosas a favor de Morena, porque hay un pacto de impunidad”.

Señaló que Samuel García le está ofreciendo a los alcaldes dinero para que dejen su bancada y se vayan con MC, pero afirmó “no nos asustan, somos un partido político”.

No obstante, reconoció que ayer muchos priistas le llamaron para decirle “ando buscando trabajo, y voy a ir a donde me lo den, si me lo da Morena voy a ir, tengo que mantener a mi familia”, la gente necesita un espacio, concluyó.