No es opcional el gasto que asigna Morena: Marcelo Ebrard

De los cinco millones que el partido Morena está proponiendo lo que pretenden, y me parece correcto es que este claro el origen y destino de los recursos; no puede ser opcional, si va a haber regulación no debe ser unos sí otros no, afirmó el ex canciller Marcelo Ebrard Casaubón en el primer día de sus recorridos rumbo al proceso interno de elección de Morena con destino al 2024.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, en vocho eléctrico y rumbo a visitar a la maestra que le enseñó a leer y escribir, afirmó que "sino se respetan los acuerdos habrá que decirlo", pidió que no haya campañas negras y si llega a darse el caso dijo "no es lo que estoy buscando ni esperando".

Aseguró que los recorridos que inicia hoy en la Ciudad de México y continuarán mañana en el Estado de México, estarán enfocados en el diálogo con los compañeros militantes y organizaciones del país ver sus propuestas, "no tienen que ver con las ofertas electorales del 2024". Pues sus "Encuentros por el Futuro", iniciaron desde hace meses y es dar entender que ´significa la transformación para el país.

Compartió que a través de WhatsApp ha recibido cientos de invitaciones de diversa naturaleza y aunque no pueden atender todas, siempre habrá disposición de escuchar, pues desde diciembre tomó protesta a sus colaboradores en los diferentes distritos.