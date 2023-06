En Turismo W, Rubén mora estuvo en entrevista con Andrea Sumohano, veterinaria, para hablar sobre Gladis la orca que se viralizado en las redes sociales.

¿Por qué se habla tanto de Gladis?

La famosa orca se ha vuelto viral por los daños que ha producido en embarcaciones de costas peñeras españolas. Pero no actúa sola, se trata de Pero no se trata de un 15 animales, sólo que no todo lo que se cuenta de ellos es cierto

"Gladis sólo ataca barcos pesqueros que son muy grandes, lo hace porque se ha quedado atorada en dos ocasiones y lo relaciona con el dolor. Para que el animal tenga conductas de agresión es porque ya lo ha aprendido como algo que lastima"

Es importante desmentir que ataque por ser agresiva, ha sufrido y lo que busca o eso podría interpretarse, es que no quiere que otros sufran. La veterinaria Andrea Sumohano explicó cómo es viajar a ver animales, porque no todos los lugares son regularizados como debería ser, a favor de ellos y su bienestar.