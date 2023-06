El Consejo de Morena no deliberó, pero no hubo ruptura: Ricardo Monreal

"Fue una buena asamblea, independientemente del contenido del reglamento que se aprobó", señaló el senador de Morena, Ricardo Monreal, tras acordarse "por unanimidad una plataforma basada en lineamientos, con aparentemente todos los términos del proceso interno" y celebró que "no hubo ruptura, división ni expresiones que pudieran poner en riesgo la unidad de Morena".

En el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, aclaró sin embargo que "No fue ayer el día de la deliberación; desde el lunes conocíamos el documento, el lunes en la cena se leyó, se deliberó y consensó entre quienes asistimos a la cena, pero era necesario enviarlo al Consejo para su deliberación, pero el Consejo no deliberó".

El documento versa que los candidatos deberán evitar a medios de comunicación contrarios a la 4T, a lo que respondió, "No se puso nombre, yo no me atrevería a ponerles nombre, a ninguno por respeto a todos, no se quien se asuma con tal carácter, es una cláusula que tiene base declarativa". "Yo no considero a medios reaccionarios conservadores adversarios de la 4T".

Por ello aseguró que él asistirá a donde le inviten, pues "no hay sanción para quien cometa la violación de esta cláusula". "Yo no considero a este medio sea enemigo o reaccionario", afirmó que los medios tienen derecho a la libre manifestación de ideas y los candidatos a la libre expresión.

Y refirió que, aunque no cuenta con recursos para iniciar su promoción, "No pienso hacer alianzas, aun cuando tenga bajo puntaje, me voy a mantener para quienes simpatizan conmigo, ni nos vamos a bajar ni nos vamos a rajar", afirmó. Y tal como está previsto, este viernes dejará su cargo en el Senado.