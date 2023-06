Rubén de la Mora entrevistó a Pepe del Bosque, periodista deportivo, quien nos contó cómo ha sido su experiencia cubriendo la Champions League.

"Antes de ser periodista, soy aficionado al fÚTBOL. Puede o no gustarles mi estilo, pero Nadie pUEDE DECIR QUE NO ME MATO PREPARÁNDOME.de hecho ES LA SEGUNDA VEZ QUE LA CUBRO".