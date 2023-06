En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, John Ackerman, militante de Morena, dio a conocer que no fue invitado a la reunión para elegir candidato a la presidencia del Consejo Nacional del partido que se llevará a cabo el próximo domingo 11 de junio, sin embargo, mando una solicitud donde pidió a Alfonso Durazo, les abran las puertas a los fundadores.

...la Cuarta Transformación.



Por eso hoy exigimos que las bases sean tomadas en cuenta. Reiteramos a @AlfonsoDurazo nuestro derecho a participar en el Consejo Nacional de este domingo.



Comparto las notas sobre el gran encuentro de hoy en el Club de Periodistas y las demandas... pic.twitter.com/7AJy2h08nn — John M. Ackerman (@JohnMAckerman) June 10, 2023

El fundador de Morena pidió a los correligionarios asegurarse que no estén utilizando las prácticas del pasado, dijo que se requiere de aliados y no precisamente del PVEM que no ha sido muy distinguido.

Ackerman exigió a Citlalli Hernández y Mario Delgado no tomar todas las decisiones, “nosotros queremos darle la vuelta a la página” y pidió cuidar los principios de la honestidad porque ya inicio el proceso de 2024.

“Yo estoy confiado de que esto va a cambiar, ellos tienen que voltear a ver las bases del partido… Morena no es el PRI, es un partido de movimiento que empezó desde abajo” concluyó.