"Explotación sexual organizada sí existe en escuelas, autoridades callan"

En México existen 25 casos documentados de explotación sexual organizada en 11 estados, con indolencia y complacencia de autoridades; los más afectados son niños de entre 3 y 6, afirma Juan Martín Reyes García Coordinador regional de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, con base al "Reporte de casos de Explotación Sexual en Escuelas", "Ya no es un secreto".

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, detalló que, a dos años del primer informe, se han documentados más casos y las familias luchan exigiendo respuesta de las autoridades, desafortunadamente "lo que observamos es silencio, indolencia e incluso complacencia para que estos actos sigan realizándose".

Señaló que las autoridades tratan de contener el tema dentro de la escuela y desestiman el testimonio de los menores, "pretenden hacer una investigación dentro de la escuela evitando que lleguen al ministerio público, y cuando las familias exigen, llegan las fiscalías y la propia Secretaría de Educación Pública, obstaculiza la investigación mostrando redes de complicidad entre maestras, maestros, directivos y personal de limpieza".

"Es un hecho que desde las escuelas se está generando material de violencia sexual en el que México ocupa el primer lugar", "hay un plano de organización criminal que está explotando a niños y niñas".

Refirió que las investigaciones de las fiscalías no dan prioridad a la búsqueda de dicho material, pues "no se solicitaron los teléfonos de los agresores, no se hicieron cateos, y hay poca disposición para una investigación integral, hay escuelas con 10 carpetas de investigación".

Por ello, hizo un llamado a la denuncia y a "no confiarse en las escuelas", acercarse a Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, A.C. y desde protegeles.odi.org.mx en donde los padres podrán encontrar materiales de apoyo y en caso de cualquier comportamiento extraño en los niños como hipersexualización, que debe ser una alerta.