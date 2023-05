Tengo claro que las autoridades no te protegen: Roxana Ruiz

Roxana Ruiz fue sentenciada a seis años de prisión por el homicidio de su agresor sexual, quien amenazó con matarla en su casa de Ciudad Nezahualcóyotl, en el Estado de México.

Continúa la lucha para buscar justicia ante esta sentencia, que incluye una reparación del daño, a la familia de quien abusó de ella, por 196 mil 267 pesos, indicó Roxana en Así el Weso.

“Tengo muy claro que la justicia, las autoridades, no te protegen, si he recibido amenazas, la familia del violador está incitando a hacer justicia por su propia mano, y no solo conmigo, sino con mi familia, con mi pequeño que no tiene la culpa de nada”, denunció la joven de 23 años en entrevista con Enrique Hernández Alcázar.

En el momento en que tu vida corre peligro, no te pones a pensar si haces uso excesivo de la fuerza, aseguró Roxana, por lo que pidió que las autoridades sean consientes de que ella quería salir con vida de esa situación.

Roxana destacó que nunca se le trató como víctima, pues no le hicieron estudios ginecológicos por la violación, ni obtuvo valoración médica alguna.