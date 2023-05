Historias ganadoras de “A toda madre”

Erica González

Mi mamá fue una mamá muy mamá. Me hizo miles de vestidos y disfraces. En la primaria, me hacía mis churros en el pelo, como la Princesa Lea y me cosía el traje blanco para ir a la escuela.

Me llevó y me trajo de miles de fiestas, días de escuela y entrenamientos, y tuvo muchas noches en vela cuando estaba enferma y seguramente curó miles de heridas físicas y del corazón adolescente.

Mi mamá no fue mi amiga, ese no era su trabajo, fue la persona que formó el 50% de lo que soy ahora (porque mi papá también puso su granito de arena) y sinceramente creo que no lo hizo tan mal, y ahora que me toca a mí ser mamá, puedo entenderla al 1000% de lo que es este trabajo de tiempo completo.

En estos tiempos ya no trata de educarme, pero aún me aconseja, me escucha y me sigue regañando por no peinarme o maquillarme. Ahora SÍ es mi amiga: hacemos negocios juntas, reímos, nos enojamos, paseamos y criticamos a los maridos. Para mí, mi mamá es y ha sido simplemente a toda madre...

Su frase: ÉCHATE UNA PEINADITA, ¿NO?

Sofía Amelie Hauri Izeta

Escribiré la historia que le contaría a mis hijos en el futuro. Mi mamá es toda una guerrera, un borrego negro, pero ella cree en el amor, la fe y en estar agradecida; es por eso que en mi casa celebramos el amor y la felicidad, pero también la muerte:

En el 2020 nuestra mascota Brownie, el pug más flojo y chistoso del mundo, murió debido a problemas en la columna.

Cuando el veterinario nos avisó, mi mamá puso la salud mental de mi hermana y la mía antes que nada, enseñándonos la importancia de despedirse cuando Dios te da la oportunidad.

Mi mamá lloró con nosotras y se durmió conmigo, consolándome hasta que decidí ir a terapia. Mi mamá me apoyó durante todo el proceso en terapia, escuchándome y aprendiendo junto a mí lo que una adolescente en luto apenas entendía.

Ese año también mi mamá y la familia sufrimos otra pérdida: el día que mi abuelita decidió irse a jugar con Brownie. Ese día mi mamá se hizo huérfana, pero también se convirtió en su propia madre. Nosotras somos un equipo de amor y de guerreras de la vida.

Su frase: EL AMOR DE TU VIDA ES EL QUE ESTÁ EN TU VIDA.

Magaly Ochoa Ortiz

¿Qué no ha hecho mi bendita madre por mi? Aunque pareciera dramático, mimamá estuvo ahí desde que me caí por primera vez de la bicicleta en mi niñez, cuando en mi adolescencia tomé decisiones importantes que me hicieron aprender a terminar lo que se inicia y en mi adultez, cuando terminó mi más grande proyecto de vida, con la separación y ruptura de mi matrimonio.

Este último suceso me marcó y me llevó a ver nublado el cielo por un tiempo, y si no fuera por mi ángel llamado mamá, no hubiera sido posible levantarme con valentía y fuerza a continuar firme y agradecida de lo vivido.

Hoy llevo en mi corazón agradecimiento y una enorme gratitud hacia esa mujer que ha sido el regalo más grande en mi vida. Y solo me resta pedir al cielo la sabiduría y fortaleza que ella predica con su ejemplo cada día en su caminar por esta vida. 1500 letras… tantas y tantas emociones y sentimientos pudiera externar…

Solo resumiré en un «GRACIAS, mamá» por tener siempre tu hombro para recargarme, tu entereza para refugiarme y tomar fuerzas, tu espíritu lleno de Dios que me guía y me regresa al camino cuando siento perdido el rumbo.

Gracias por tu alegría y tu amor incondicional.

¡Feliz día, Madre de mi alma!

Su frase: TERMINA LO QUE INICIASTE.

Monserratt Espinosa Onofre

A mí desde chiquita me ha gustado participar en obras de teatro, musicales, bailables escolares etc; cuando iba en el kínder me tocó ser la estrella de Belén en la pastorela, entonces mi mamá puso manos a la obra y se dedicó a crear el disfraz más bonito de estrella.

Mi mamá dedicó tiempo a hacerse amiga de los arquitectos en su empresa para que le diseñaran mi disfraz, consiguió el diseño y, a pesar de que trabajaba mucho, casi no estaba en casa y su trabajo estaba lejos, saliendo de trabajar fue a imprimir el diseño a escala del disfraz, a conseguir el material… incluso veía cómo ocupaba sus fines de semana para ir a buscar las telas necesarias y todo lo que ocupara.

Mi mamá no sabía nada de costurería y aún así aprendió para poder confeccionar el disfraz ella misma. Se llevó muchas noches de desvelo y cansancio con tal de verme feliz, y al final lo logró: hizo un disfraz increíble que a la fecha conservo. Actualmente tengo 20 años y aún tengo ese disfraz porque me parece el mejor recuerdo de mi vida. Mamá siempre buscaba hacerme feliz con todos sus detalles.

Sus frases: A VER QUÉ HACEN EL DÍA QUE YO ME MUERA y ÉCHALE GANAS,

MAMACITA, CHÍNGUELE PARA QUE TENGA LO QUE QUIERE.

Jackelyn Bleu Hauri Izeta

Tengo una teoría de que las mamás realmente tienen superpoderes, no solo saben dónde perdiste las cosas, si estas mintiendo o si se te ve mal algo. Pero el poder más grande que tienen, especialmente mi mamá, es que siempre sabe cómo me siento, realmente ella me conoce más que yo misma.

Lo más increíble que ha hecho por mí es todo: desde sus abrazos a sus recomendaciones. Cuando he estado tan tan triste, que yo ya no siento nada y no me doy cuenta de lo mal que estoy, mi mamá siempre aparece en el momento correcto y cuando más la necesito. A veces no dice nada, solo me abraza. Pero a veces, cuando estoy en sus brazos me dice, «¡NO ERES UNA ROCA! está bien sentir, eres humano».

Ella es mi lugar seguro. Mi mamá siempre sabe qué decir, aunque tal vez sea duro de escucharlo, es mi mejor amiga, mi cómplice y mi superhéroe.

Ella siempre me recuerda que, ¡HAY QUE LEVANTARNOS Y VIVIR! Amo a mi mamá y ella me ha apoyado mucho a crecer y ser quien soy hoy, es la persona más poderosa que conozco. Su frase: ¡NO ERES UNA ROCA! ESTÁ BIEN SENTIR, ERES HUMANO.

María Gabriela Romo

“¡Cuando tú vas, yo ya fui y vine dos veces!”, típica frase de mi mamá cuando alguno de sus cuatro hijos intentaba inventarle un cuento chino para conseguir algún permiso o justificar alguna travesura.

Y tenía razón, se la sabía de todas, todas. Actualmente mi mamá es una señora de 74 años, madre de cuatro de hijos, de cuatro personas honestas, trabajadoras, leales y responsables, los mismos valores con los que ella cuenta.

Mi mamá, con ayuda de mi abuela, se partió en mil pedazos para poder tener dos o hasta tres trabajos a la vez para que nada nos faltara, para que fuéramos felices y no tuviéramos carencias.

Y gracias a ese esfuerzo, todos somos profesionistas. Siempre preocupada por nuestra formación y recreación, no ocupaba sus fines de semana para descansar, contrario a eso, nos llevaba al parque, a museos, exposiciones y otras actividades culturales con las que aprendimos y nos divertimos mucho.

Hace 10 años, después de más de 40 años trabajando, mi mami se jubiló. Ahora disfruta de su casa pero no tanto de ella misma. Es nuestra adoración y nunca podremos pagarle todo lo que hizo por nosotros y ahora, por sus nietos. ¡Es la mejor!

Su frase: CUANDO TÚ VAS, YO YA FUI Y VINE DOS VECES.

Marisol Amador

Mi mamá ha hecho grandes cosas por sus hijas. Como todas las mamás, ha dado su vida por ellas, ha sacrificado cosas por estar con sus hijas, educarlas, criarlas y hacerlas personas de bien. Pero lo más grande que mi mamá ha hecho por mí, fue luchar contra el cáncer hace más de 20 años, porque sabía que sus hijas pequeñas la necesitaban y todo el tiempo, antes y después de su cirugía, preguntaba por sus hijas, quienes han sido su motor para superar eso y más.

Hoy, cada día lo vive con alegría y efusividad. Ella ha hecho cosas increíbles por mí y yo daría todo por poder agradecerle de alguna manera especial. Lo más increíble que mi mamá ha hecho por mí, es sobrevivir y enseñarme a vivir la vida intensamente y con alegría todos los días, dándome consejos y siempre terminando con.

Su frase: MÁS SABE EL DIABLO POR VIEJO, QUE POR DIABLO.

Naty Elizabeth Mendoza Negron

Fran ha hecho tantas cosas por mí que creo que eso es realmente lo increíble, somos 4 hermanos (todos ya adultos) “Fran la mamá” o “La Abu”, como ahora le dicen de cariño nuestras hijas, ella siempre está.

Ella es respaldo, pilar, es fortaleza y es sabiduría, y lo más bonito e increíble que ha hecho y ahora que soy mamá lo comprendo… ha sido trascender, trascender a través de nosotros como hijos, con sus enseñanzas, con sus consejos, con su paciencia.

Fran la mamá ha sido para nosotros maestra, enfermera, psicóloga, amiga, chef, réferi, sastre, ama de casa, chofer, banco, secretaria, administradora, todóloga para terminar pronto todóloga especialista en lo que sea.

Ahora que tengo una hija y que con trabajos puedo con una, me pregunto ¿cómo re-canijos le hacía ella con cuatro? Cuatro chamacos que atender y no se volvió loca y pudo con todo, sin titubeos, sin dudas, solo convencida de que lo tenía que hacer por amor a su sangre, con responsabilidad y con amor. Es la mejor mamá y la mejor abuelita.

Su frase: EN ESTA CASA NO HAY CONSENTIDOS NI FAVORITOS.

Luis Alberto López Escudero

En darlo todo, vendió sus diamantes y sus joyas, se puso a limpiar casas de personas que eran sus amigos de la alta sociedad; a levantarse temprano para preparar el desayuno antes de irse a trabajar, en ayudarme a redactar mis ensayos universitarios, en prepararme ese pay de limón que me encanta, a hacerme caso en rentar parte de su casa para Airbnb, en soportar mi mal carácter y darme su tiempo cuando lo necesito, en ser mi alcahuete el año pasado cuando me habían diagnosticado un posible cáncer, en tatuarse la huella del primer gato que llegó a casa, lo increíblemente de esta historia es que lo hizo una mamá con una discapacidad visual de sólo el 20%.

Siempre he dicho que mi mamá ve con un ojo dos rebanadas de pastel y en otro ojo solo el contorno de un eclipse total de sol. Nunca en mis 35 años vi que se quejara de tener 2 visiones distintas, en tener dolor de cabeza, en no dejarse caer. Cuando tú (Martha) en radio hablaste que no sabes qué tan fuerte eres, hasta... la volteé a ver y le dije: «esa frase describe todo lo que eres tú». Ni el cáncer que ha llegado 3 veces a su vida, ni su debilidad visual, ni sus enfermedades que han llegado con el tiempo… en su vocabulario no existe la palabra NO.

Escribo estas líneas después de un domingo de esos que no se esperan, de esos que reímos, nos escuchamos, nos dormimos, hicimos que este día fuera de vivir la vida, como mi canción favorita.

Su frase: TE AMO HASTA EL INFINITO Y MÁS ALLÁ.

