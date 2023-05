Consistente decisión de la SCJN, no están divididos: Ana Laura Magaloni

"Vi una corte muy consistente con sus precedentes, una corte que vota como en otras ocasiones, en muy amplio consenso sobre lo que se tiene que invalidar", apreció la abogada de Nuestro Futuro, A. C. Ana Laura Magaloni, luego de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de echar abajo la primera parte del llamado plan B.

En coincidencia con la decisión de la mayoría de los ministros, la abogada afirmó en "Así las Cosas" con Javier Risco, que con el plan B "no se cumplieron las características de un proceso legislativo en una democracia, ni se dio a las minorías la posibilidad de conocer el proyecto, deliberar y poner sus objeciones y debate necesario...el hecho de pasar en fast track es avasallar".

"Eso no tiene forma de ley porque no se aprobó como tiene que aprobarse" y "pone en la mira todo el paquete de reformas que se aprobó en Xicoténcatl".

Dijo que "este es el inicio del proceso electoral de 2024", señaló "viendo las reacciones de Adán Augusto y en las redes de los cuatro que militan en Morena", quienes criticaron la deliberación de la SCJN.

"Eso es muy delicado, la Corte no está en un debate de mayorías y minorías; es un árbitro en esa batalla". Pero "el hecho de que la colocarán en el lugar de la oposición preocupa mucho". "Esa institución no la podemos tomar, no nos podemos arriesgar a mover esa pieza". "Hay que pensar bien como se debe proteger a la Corte".

Finalmente dijo que no le sorprendió la postura de las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, "me preocupa que no se trate el asunto del contenido, ellas ya no razonan en torno de la cuestión... dicen lo que quiere el presidente, no son jueces, son militantes políticas...es delicado nombrar ministras militantes".