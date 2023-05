Carlos Baute estrena "Y si me enamoro", su nuevo éxito con Daniel Elbittar

El cantante Carlos Baute relató En Así el Weso cómo fue que a través de un DM, unieron su talento dos venezolanos, ya que el actor Daniel Elbittar, le propuso una colaboración para crear la canción "Y si me enamoro", y que actualmente acaban de lanzar el video de su nuevo éxito.

En entrevista con Enrique Hernández Alcazár, lamentó que no pueda cantar en su tierra, pues contó que tiene más de 13 años sin poder entrar a Venezuela, debido a que no apoya a los gobiernos chavistas.

"Me gustaría verla de cerca porque tengo muchos años sin poder ir a Venezuela, el año pasado me ofrecieron hacer una gira y lamentablemente me la cancelaron por parte del Gobierno presente", platicó.

Por otra parte, comentó que esta planeando un tour por México y espera poder compartir escenario con Elbittar para interpretar este éxito.