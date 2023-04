Especial del Día del Niño - Bríncale al pasado

En entrevista con Martha Debayle en W, Charlie de la Mora, Productor y diseñador de audio en W Radio.

Juguetes

Lagrimitas Lily Ledy

Era una muñeca de la marca mexicana Lilí-Ledy, que operó entre 1970 y 1980. Lo particular es que le salían lágrimas y había que consentirla para que se calmará. Funcionaba cuando le dabas agua con su mamila y en la parte de atrás tenía un botón para que moviera sus manitas y a la vez, llorara El nombre de Lilí-Ledy es en homenaje a la película estadounidense Lili del año 1953, protagonizada por la actriz Leslie Caron.

Se llamaban sólo Lilí y más tarde le sumarían el nombre Ledy para que representara a los niños, “porque una muñeca Lili para cada niña y un juguete Ledy para cada niño”. Lilí-Ledy fue la empresa responsable en traer a México la figura de los hombres de acción. Se inspiró en los GI Joe que hacía Hasbro en U.S.A. y sacó su propia edición llamándolos “aventureros de acción”.

Los juguetes de Lilí-Ledy se pueden encontrar en sitios como Mercado Libre a precios que están desde $300, $500 o $700 veces más de su valor original. La empresa de juguetes tuvo que cerrar sus puertas en 1985 debido a problemas con su sindicato.

Scalextric

Es una marca de juegos de carreras de tragamonedas que apareció por primera vez a fines de la década de 1950. En 1947, el británico Fred Francis fundó una empresa llamada Minimodels Ltd en Londres. La empresa producía juguetes y vehículos. En 1952, empezaron a hacer una gama de coches de carreras de juguete llamados Scalex, con motores de relojería que los niños activarían con el volante. Fue tan popular que la empresa tuvo que trasladarse a una fábrica más grande en Havant, Hampshire, donde hacían más de 7000 modelos por semana.

Para hacer pistas de carreras más competitivas, Freud quería que los jugadores pudieran controlar sus propios coches. Así que se puso a trabajar experimentando con modelos Scalex, poniéndoles pequeños motores eléctricos y haciéndolos funcionar alrededor de las vías del tren modelo.

Luego, hizo una pista de goma con una ranura, donde los modelos de autos podían tomar corriente. En las vías originales, las baterías estaban escondidas y estas le daban energía a la vía.

Fred había hecho Scalex eléctrico, y así nació el nombre Scalextric. La gran presentación de Scalextric tuvo lugar en la Feria del Juguete de Harrogate en 1957. La demanda de Scalextric era extremadamente alta y la fábrica de minimodelos de Fred luchaba por mantenerse al día con la producción. Solo un año después, en 1958, Fred vendió su empresa a Lines Bros, que operaba como Tri-Ang. La compañía era bien conocida en el mercado de modelos por sus juegos de trenes de juguete. Lines Bros, que operaba como Tri-Ang, se declaró en bancarrota en 1971. Como uno de los activos de la empresa, la marca Scalextric se vendió y finalmente pasó a manos de Hornby Hobbies; ¡la compañía de modelos de aficionados más famosa del mundo, que ahora también posee Airfix, Corgi, Humbrol y Pocher!

La pista de Scalextric más grande del mundo está en Madrid. Concretamente, en el Centro Comercial de Getafe. Sus cifras: 250 metros de largo, decenas de puentes, montañas, curvas... Para hacerla realidad hicieron falta más de 3,000 horas de montaje, y recorrerla en su totalidad lleva tres minutos. Algo que se puede hacer durante el día o la noche, ya que la pista cuenta con 2,000 diodos de luz de LED repartidos en infinidad de farolas.

Juguetes Exin West y Exin Castillo

Exin West, fue una línea de juguetes. Slogan: “El mejor juguete es Exin, Exin, EXIN”. Eran juguetes ambientados en el Viejo Oeste Americano. Eran como los legos que conocemos ahora, pero de clásicas construcciones como La Taberna, La Iglesia, El Hotel, La Oficina del Sheriff, el Puesto Fronterizo, etc. A diferencia de Tente, este juego de construcción se centraba en la reproducción de castillos medievales a modo de maquetas, complementadas con figuras a escala.

La primera de las series vio la luz a finales de los años 60 y, además de en España, triunfó en países como México, gracias a su constante evolución, con la incorporación de nuevas piezas, variedad de series, colecciones y escenarios. Aunque su producción cesó con la quiebra de Exin, entre 1998 y 2005 fue fabricado por la empresa Popular de Juguetes.

Juguetes Mi Alegría

Mi Alegría es una marca de juguetes mexicanos. Todo empezó con una niña jugando con el maquillaje de su mamá y fue quien inspiró la creación de la juguetería. Su abuelito, el Sr. Ángel Algara de Azcué, empezó a comercializar productos cosméticos para niñas que fueran seguros e inofensivos en 1937. Ahí surgió una fábrica de juguetes con una gran de productos didácticos.

La fábrica se fundó oficialmente en 1956 con poca gente y la maquinaria necesaria para producir juguetes. Se lanzó como juguetes de belleza que tuvo gran aceptación entre las niñas. Lo que marcó la directriz, cuatro años más tarde, fue todo lo relacionado con la ciencia. A la serie científica –juegos de química, biología, microscopios, telescopios, etc.– y de belleza –zapatillas, estuches de maquillaje–, agregó manualidades – tejedoras y máquinas para hacer chocolates, dulces y helados–, peluches y una rama de juguetes deportivos.

Con los años, Mi Alegría y su slogan “aprendemos y jugamos” se volvieron parte de la cultura popular mexicana:

· Tacones Mi alegría.

· Microscopio Mi Alegría.

· Pelucas Mi Alegría.

· Botiquín Médico Mi Alegría.

El hombre elástico

Fabricados de un material especial, de tal modo que se podían estirar, enredar, amarrar y estos regresaban a su forma original, podíamos encontrar figuras como hulk, batman, entre otros, un juguete novedoso para aquella época y que todo niño quería tener.

Carro deslizador avalancha

Es uno de los juguetes más icónicos en la historia. Se creó en 1965. Fue creada con don Jesús Pérez Lango. Fue comercializado por la empresa Hierro-Mex. La idea nación porque los hijos de don Jesús querían construir un pequeño carro deslizable.

La primera vez que la avalancha salió a la venta fue en la Navidad de 1965 bajo el nombre de Super Móvil Avalancha. Después de un año de su creación fue bautizada como avalancha. En los 80 se buscó renovar su aspecto. En los 90 se le cambió la cubierta y se colocaron llantas más anchas, así como un banderín.

Por cierto, Hierro-Mex fue también el encargado de forjar las taquillas del viejo Zoológico de Chapultepec.

Trompos Duncan

Ha sido uno de los juegos tradicionales más populares y extendidos en Latinoamérica, Japón y Europa. En el siglo 16, cazadores en Filipinas crearon un arma similar a un yo-yo con un par de discos de madera y una cuerda en el centro. Esta arma se lanzaba con la intención de hacer tropezar a los animales y cazarlos más fácilmente. De hecho.

La conversión a juguete empezó en la década de los 1920’s cuando en la guerra, el norteamericano Donald Duncan vio el yo-yo filipino en acción. A su regreso a EU, redujo su tamaño y lo convirtió en un juguete para niños manteniendo su nombre original.

Con los años la marca Duncan se popularizó y lo llevó a todo el mundo. De hecho, registró la marca “yoyo” como propia, pero en la década de 1960, un juez sentenció que la denominación “yoyó” era extremadamente genérica y que podría ser utilizada por cualquiera.

A pesar de que Duncan llevó los yo-yos a todo el mundo no fue el primero en crearlos, hay algunas variantes chinas cercanas al año 1000 antes de cristo.

View Master

Un visor de discos con 7 imágenes como diapositivas. Aunque es considerado como un juguete para niños, no fue pensado originalmente así. Resulta que, el sistema del View-Master fue inventado por William Gruber, un fotógrafo.

Tuvo la idea de actualizar el antiguo estereoscopio usando la nueva película fotográfica de color disponible en ese entonces, el Kodachrome, que había aparecido en el mercado en 1935.

Aunque el View-Master gira 14 imágenes, realmente solo hay 7 imágenes, 2 imágenes son vistas simultáneamente -una por ojo- simulando así la sensación de profundidad en la percepción binocular. El View-Master fue introducido por primera vez en la Feria Mundial de 1939 en Nueva York.

Se vendió originalmente en tiendas de fotografía, papelerías y tiendas de regalos. En la década de 1940, el ejército de estadounidense reconoció su potencial para la capacitación para entrenar a sus soldados a identificar equipo del enemigo y compró casi seis millones de discos a partir de 1942 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945.

En 1951, Tru-Vue – el principal competidor de View-Master paso a formar parte de la compañía y con él también se adquirió la licencia de Walt Disney Studios, ahí se aprovechó la oportunidad y se comenzó a producir muchos discos con personajes de Disney, que lo hicieron un negocio rentable.

En 1966, el enfoque cambia de postales escénicas a material basado en películas, series de televisión y temas similares. En 2009 Fisher Price lo descontinuó.

Triciclos Apache

La marca Apache es mexicana y fue fundada en 1956. Primero vendían triciclos de color rojo y azul. Después ampliaron su catálogo de productos y ofrecieron bicicletas y carros de pedales decorados vehículos de bomberos o ambulancias. En 1975, los directores de Apache fundan una empresa llamada Bicileyca S. A. de C. V., y conservan la marca que los hizo famosos al mismo tiempo que fabrican y venden bicicletas y juguetes para otras empresas.

Series

Ahí viene… ¡Cascarrabias!

Creada por DePatie-Freleng Enterprises (creadores de La pantera rosa), cuyo personaje principal era un mago gruñón llamado "Cascarrabias" quien había lanzado un conjuro de tristeza al reino de la "Princesa Amanecer" (Princess Dawn, en inglés).

Personajes: Cascarrabias, el dragón, la princesa amanecer, Terry y su mascota “beep”. La serie duró sólo una temporada (1969-1971) (en algunos países se transmitió hasta 1985) y se retransmitió a mediados de los 90.

La pantera rosa

Serie animada transmitida de 1969 a 1980 con 15 temporadas y 124 capítulos. La historia es muda con una entrada que se ha convertido en un referente alrededor del mundo. Esta caricatura fue un éxito inesperado, NADIE pensó que se convertiría en el éxito que sigue siendo hasta película en Hollywood. Con Steve Martin como el inspector Clouseau.

Fue creada por Friz Freleng, autor de conocidos personajes como Bugs Bunny, Porky, Piolín, entre otros. Nació para una película llamada “La Pantera Rosa de Blake Edwards” (1963) que habla del robo del diamante del mismo nombre. El dibujo animado era solo para narrar los créditos del inicio y el final.

El primer material ganó un Oscar como el mejor corto animado. Se llamaba “The Pink Phink” y se estrenó en el año 1964.

Durante mucho tiempo se desconocía si era de género masculino o femenino. En la canción del inicio se muestra con ademanes de mujer, pero al final se refieren a él como hombre. Por si no se habían dado cuenta todos los episodios de la serie contienen como palabra esencial el nombre de la pantera: “Rosa”.

Durante la serie original la pantera habló únicamente en dos capítulos: la primera vez fue en el episodio “Hielo Rosa”. En el capítulo “Sink Pink” dijo: “¿Por qué los hombres no pueden ser más como los animales?”.

La mayor influencia que tuvo la caricatura fue del cine mudo, especialmente de Charlot, personaje de Charles Chaplin. En 1982 se estrenó una serie titulada “La Pantera Rosa” en la que el personaje hablaba, pero fue un fracaso total.

Don Gato

Una serie de dibujos animados para la TV de treinta episodios, ideada y producida por Hanna-Barbera en el año 1961 y emitida en el horario estelar en la cadena ABC de los Estados Unidos a partir del 27 de septiembre de 1961 hasta el 18 de abril de 1962.

La serie sería emitida pocos años después en el resto de América y España, así como en el Reino Unido, donde el nombre fue cambiado a Boss Cat debido a que existía la marca Top Cat de alimento para gatos.

El personaje principal, Top Cat (Don Gato), es el líder de una pandilla felina callejera de Manhattan: Fancy-Fancy, Spook, Benny the Ball, The Brain y Choo-Choo. Por su parte, el Oficial Charlie Dibble, policía del vecindario, trata infructuosamente de atraparlos y llevarlos a la cárcel.

En 2005 la serie completa fue lanzada al mercado en formato DVD. Don Gato (Top Cat) Don Gato es un gato amarillo con sombrero y chaleco violeta, es el protagonista de la serie y líder de la pandilla Benito Bodoque (Benny the Ball) Benito puede aparecer como alguien simplón, pero él puede tener grandes ideas. La relación entre Benito y Don Gato se basa en una amistad devota entre ellos. Cucho (Choo-Choo) Cucho es el segundo de Don Gato. Tiene un marcado acento de Brooklyn, lo cual en la versión en español fue adaptado como un acento yucateco.

Demòstenes (The Brain), Espanto (Spook) Parecer en cierto modo un Beatnik con una afinidad a la música jazz. Panza (Fancy-Fancy ) Es el ligador y su comportamiento y voz están basados en Cary Grant.

Oficial Matute (Oficial Charlie Dibble) Matute es el policía que vigila el callejón por lo general, a él le molesta la presencia de la pandilla en el callejón.

Félix el Gato

Creado en 1919 por Pat Sullivan y Otto Messmer durante la época del cine mudo. Se trata de un joven gato negro antropomórfico con ojos blancos, cuerpo negro y una sonrisa gigante. A menudo se le considera uno de los personajes de dibujos animados más reconocidos de la historia del cine.

Paramount Pictures distribuyó las primeras películas entre 1919 y 1921. Margaret J. Winkler distribuyó los cortos entre 1922 y 1925, el año en que Educational Pictures asumió el control de la distribución de los cortos.

Los Picapiedra

(The Flintstones) es una serie de animación de la productora Hanna-Barbera Productions, estrenada por la cadena estadounidense ABC el 30 de septiembre de 1960 y fue emitida hasta el 1 de abril de 1966, con un total de 166 episodios, además de algunos especiales y películas.

Los Picapiedra fue una de las series animadas más exitosas de la historia de la televisión. La serie se centra en Pedro Picapiedra y Pablo Mármol (Fred Flintstone y Barney Rubble, en inglés), un par de hombres que reflejaban la clase media de la sociedad estadounidense con sus salidas al campo, barbacoas en el jardín, partidas de bolos y un vehículo primitivo, y en sus esposas, Betty y Vilma, quienes tenían que aguantar las ideas de Pedro y la complicidad obligatoria de Pablo, de donde nunca salían bien.

Los personajes principales de la serie se conformaban por dos familias que eran las protagonistas: los Picapiedra, formada por Pedro Picapiedra y Vilma Picapiedra, y los Mármol, integrada por Pablo Mármol y Betty Mármol. En episodios posteriores, se agregaron dos personajes más: los bebés Pebbles Picapiedra

y Bam Bam Mármol, además de la mascota Dino. Otros personajes recurrentes son el patrón de Pedro, dueño de la cantera, "el Señor Rajuela", Arnoldo el periodiquero, la señora Traka (mamá de Vilma) y el marciano Gazú.

Fue la primera serie de caricaturas en presentar artistas invitados de moda, tanto músicos como actores. Se pueden reconocer perfectamente las apariciones de Rock Hudson, Cary Grant, Tony Curtis, Ed Sullivan, Alfred Hitchcock... aunque con el nombre o apellido cambiado para apropiarlos a la Edad de Piedra. Tal es el caso de Ann Margret, que en su participación se le llamó Ann Margrock (o Ana Margarroca en español).

En otro episodio, Elizabeth Montgomery presta su voz para el personaje de Samantha, prácticamente idéntico al conocido en su serie "Embrujada". Samantha fue doblada por la mexicana Caritina González, quien prestó su voz en la versión traducida de Bewitched, "Hechizada".

En 1967 se estrenó el primer largometraje de esta serie animada: El superagente Picapiedra (The Man Called Flintstone). La trama es una parodia de los filmes de James Bond. Pedro, Pablo, Vilma y Betty tienen unas aventuras que los llevan a Euroca y ahí a Rocoma y Piedrís.

El programa mantuvo su récord como la serie animada más larga por mucho tiempo, desde su cancelación en 1966, hasta 1997, año en que la serie fue superada por la famosa serie Los Simpson, inspirada precisamente en ella.

Los Supersónicos

(The Jetsons) es una serie animada creada por William Hanna y Joseph Barbera. A fecha julio de 2022, retransmitida en Hispanoamérica por Tooncast. Fue creada en 1962; durante años la audiencia la comparó con una versión futurista de Los Picapiedra.

Los Supersónicos se encuentran en el año 2062, en que viven en casas suspendidas en el aire mediante enormes soportes y se transportan en aeroautos.

Fue el primer programa de la cadena estadounidense ABC que se emitía en color. Entre los años 1985-1987, se produjeron nuevos episodios con otros actores de voz. Sin embargo, los diseños de personajes y animación son idénticos a los capítulos de los sesenta.

En los capítulos en inglés, hay risas grabadas para resaltar momentos cómicos. Pero, en el doblaje latinoamericano, fueron eliminadas. Los capítulos de los ochenta tampoco tienen risas grabadas.

Heidi

Basada en Heidi, libro infantil de 1880, de la escritora suiza Johanna Spyri: Heidi es una pequeña niña que vive en los Alpes suizos, cerca de la frontera con Austria. Es una serie de anime infantil estrenada el 6 de enero de 1974.

La serie fue producida por el estudio de animación Zuiyo Eizo (actualmente, Nippon Animation) en conjunto con la cadena alemana Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF).

La serie consta de 52 episodios: se estrenó con doblaje en España en 1975 y en Hispanoámerica en 1978, con un doblaje mexicano. Existen dos versiones de los mismos temas en español ya que se grabaron de forma independiente para la producción española y para la versión latinoamericana, producida por Carlos Amador en México, para esta última los temas fueron interpretados por la actriz de doblaje y cantante mexicana Cristina Camargo (misma que dobló la voz de Heidi y fue la narradora en ese doblaje).

En el tema "Dime abuelito" y "Oye" Cristina Camargo canta las estrofas de las canciones mientras que los yodels se mantuvieron en el idioma original.

Remi

Remi, el niño de nadie o simplemente conocido como Remi, fue una serie de anime hecha por TMS Entertainment en 1977. Está basada en la novela Sin familia (Sans Famille en su título original y conocida en inglés como Nobody's child) del escritor francés Hector Malot y tuvo 51 episodios de 23 minutos de duración.

La historia está llena de situaciones dramáticas, como la muerte de los perros Dulce y Servino al ser atacados por lobos, la del changuito, Corazón Alegre por neumonía y la del propio señor Vitalis, al proteger a Remi y Capi de morir congelados en una tormenta de nieve.

La serie fue emitida por Nippon Television para Japón desde el 2 de octubre de 1977 hasta el 1 de octubre de 1978. Todos los episodios eran con el intro original con los créditos y la letra japonesa de derecha a izquierda, y después de la primera escena aparecía una imagen de fondo con el título del episodio.

TMS Entertainment produjo una película de 96 minutos que contiene los principales momentos del anime. La película fue estrenada el 15 de marzo de 1980. En 2007, la serie fue remasterizada totalmente y lanzada en DVD en español con su doblaje original que se hizo para Latinoamérica para zonas 1 y 4.

En España fue emitida en 1991 por Antena 3 en las mañanas de los fines de semanas. En México, la televisora TV Azteca produjo un segundo doblaje para la serie que sería transmitida en su canal Azteca 7 y así competir con Canal 5 que en ese momento estaba retransmitiendo Remi, con el doblaje original; sin embargo, el éxito y aceptación obtenidos por el segundo doblaje fue nulo, por lo cual dicho canal no volvió a transmitir el anime.

Actualmente, se puede encontrar en la plataforma Amazon Prime Vídeo y también en YouTube bajo el canal oficial de la TMS Entertainment en español.

Meteoro

Mach GoGoGo es una serie de animación japonesa sobre automovilismo basada en el manga original de Tatsuo Yoshida. Es conocida por la adaptación del título al español, Meteoro, y al inglés, Speed Racer.

La serie fue producida por la firma Tatsunoko Productions y emitida en Japón entre 1967 y 1968, con un total de 52 episodios. Posteriormente se realizaron nuevas versiones de la misma.

Los derechos de Meteoro fueron inmediatamente adquiridos por Trans-Lux y en la versión en inglés se denominó Speed Racer.

El doblaje al inglés y la voz de Meteoro fueron hechos por el productor Peter Fernández. El doblaje al español fue en México, principalmente (siendo el actor Arturo Mercado quien realizado dobló la voz de Meteoro), y Argentina, donde se incluyó la voz del narrador realizada por el peruano residente en ese país Pedro Aníbal Mansilla.

Candy Candy

Es un manga japonés escrito e ilustrado por Kyōko Mizuki, uno de los seudónimos de Keiko Nagita, y la mangaka Yumiko Igarashi, publicado en Japón por Kōdansha Ltd. desde 1975 a 1979. La historia cuenta las vivencias de una chica huérfana llamada Candice "Candy" White. Fue adaptada en una serie de anime por Toei Animation entre 1976 y 1979, que se distribuyó internacionalmente, volviéndose muy popular en muchos países. Ganó el primer premio Kodansha Manga para shōjo en 1977.

Las ventas del manga llegaron a 13 millones de ejemplares. La serie animada, en clave de melodrama, cuenta la historia de Candy, quien en 1898, el 7 de mayo durante la primavera boreal, es abandonada siendo un bebé en la nieve con una muñeca que tiene el nombre de Candy, de ahí el nombre que le es dado: Candice White, llamada por todos Candy; la misma noche, encuentran a otro bebé Annie. Ambas crecen cerca del lago Míchigan.

La serie animada o anime fue producida por Toei entre 1976 y 1979 consistiendo en 115 episodios de 23 minutos cada uno, además de dos OVAs hechas en 1978 y una película de 1990. El anime es producido por Toei Animation, y se transmitió desde 1 de octubre de 1976 hasta 2 de febrero de 1979, los viernes de 7:00 a 7:30 PM a través de TV Asahi. El doblaje en español para Hispanoamérica fue realizado en Argentina.

En México fue transmitida en repetidas ocasiones desde principios de los años 1980 y hasta principios de los años 1990 por el Canal 13 de Imevisión, luego ya como TV Azteca esta cadena la emitió entre 1993 y 1995.

Después de varios años de ausencia regresó a México en 2012 vía Cadenatres y kW volvió a emitir la serie desde inicios de 2013. En 2016, al iniciar la cadena Imagen Televisión, la serie formó parte de la programación infantil del canal.

El show de Porky

El festival de Porky o El show de Porky, fue un programa de televisión en la cual se recopilaron los cortometrajes hechos de este personaje y otros dibujos de Looney Tunes y Merrie Melodies realizados entre 1935 y 1963. La serie se estrenó por la cadena ABC en 1964.

Por razones desconocidas, en algunos capítulos no se aumentó el tono de voz a Porky, dejando la voz normal del mismo Juan José Hurtado. Dicha práctica en el personaje sería usada fijamente para los futuros doblajes hechos en SISSA - ORUGA, tales como El show de Speedy Gonzales y Bugs Bunny: Diversión en Pascua.

A pesar que en inglés tenían música y efectos sonoros, el doblaje usó pistas alternas sin música, y con sonidos diferentes.

El pájaro loco

El Pájaro Loco o Loquillo (Woody Woodpecker en el inglés original) es un personaje animado creado por Walter Lantz y diseñado originalmente por el dibujante Ben Hardaway, autor también de Bugs Bunny y el Pato Lucas, con quienes comparte un estilo alocado de comedia; como ellos, es un animal antropomorfo.

Producido por Walter Lantz (Walter Lantz Productions) y distribuido por Universal Studios, el Pájaro Loco apareció a finales de la década de 1930 y apareció regularmente hasta 1972, cuando Walter Lantz cerró su estudio.

Es una de las estrellas del cine de animación que tiene una estrella propia en el paseo de la fama de Hollywood.

A Walter Lantz se le ocurrió este personaje durante su viaje de luna de miel: Un día mientras llovía, escuchó un insistente pájaro carpintero que no dejaba de taladrar su techo. Molesto, salió de la casa y arrojó una piedra para espantarlo, cosa que logró no sin que antes el ave emitiera un grito muy particular que fue el que dio origen a la risa estridente y característica de este personaje.

Lantz presentaba cada episodio en su oficina y mostraba a los espectadores cómo se hacía cada historieta, enseñando los objetos primarios para crearlas, como las pinturas, acetatos y los storyboards. 197 cortos y 350 películas de dibujos animados. En 1978, La Academia otorgó a Walter Lantz un Oscar Honorífico por su contribución al cine animado y por el Pájaro Loco.

La serie comprendía episodios de media hora que presentaba cortos no solo de Woody Woodpecker El Pájaro Loco, sino también de Andy Panda, Chilly Willy, Inspector Willoughby (El Bigote que Investiga), Wally Walrus (Pablo Morsa) y muchos más. Fueron muy populares los cómics editados por la editorial mexicana Novaro, lo que hizo que El Pájaro Loco fuera conocido en formato impreso no solo en México sino que en lugares como Perú, Chile o Argentina.

Rocky Bullwinkle

The Rocky and Bullwinkle Show es el nombre colectivo de una serie de dibujos animados de televisión de los Estados Unidos que se emitió originalmente del 19 de noviembre de 1959 al 27 de junio de 1964 en las cadenas de televisión ABC y NBC.

El título general actual (The Adventures of Rocky and Bullwinkle and Friends) se impuso para el lanzamiento en home video más de 40 años después de que la serie se emitiera originalmente y nunca se usó cuando el programa fue televisado; las transmisiones televisivas del programa se hicieron bajo los títulos de Rocky and His Friends desde 1959 a 1961, The Bullwinkle Show desde 1961 a 1964, y The Rocky and Bullwinkle Show (también conocida como The Adventures of Rocky and Bullwinkle o The Adventures of Bullwinkle and Rocky) en sindicación. La serie fue producida por el estudio Jay Ward Productions.

Rocky y Bullwinkle gozaban de popularidad durante la década de 1960. Estaba dirigido a niños y adultos. Los personajes estrafalarios y escenarios absurdos atraían a los niños, mientras que el uso inteligente de los juegos de palabras y referencias de actualidad estaban dirigidos a los adultos.

Algunos críticos describen la serie como un programa de radio bien escrito con imágenes. Esta serie era acompañada con otros sketches de dibujos animados que hacían parte de la serie, Mr. Peabody & Sherman y Dudley Do-Right.

Inspector ardilla

El Inspector Ardilla es un personaje de dibujos animados creado por los estudios de animación de la Compañía Hanna-Barbera. Se trata de una ardilla antropomórfica parlante cuyas aventuras comenzaron a emitirse el 12 de septiembre de 1965 cuando la NBC emitió un único especial de media hora de duración titulado El Mundo del Inspector Ardilla y la Hormiga Atómica (The World of Secret Squirrel and Atom Ant), como prueba piloto para su programa de los sábados.

La serie del Inspector Ardilla se comenzó a transmitir el 2 de octubre de 1965 dentro del programa infantil de dibujos animados El Show del inspector Ardilla, en la cadena NBC. El Show del Inspector Ardilla incluía además las series del Pulpo Manotas y de Lindo Pulgoso, dándole al programa una duración total de media hora. El show concluyó sus emisiones el 31 de agosto de 1968.

Los autos locos

Los autos locos (en inglés Wacky Races) es una serie de dibujos animados de la productora estadounidense Hanna-Barbera Productions sobre un grupo de 11 coches de carrera que compiten entre sí en diferentes carreras, con sus pilotos intentando ganar el título de «Piloto más loco del mundo».

La serie era inusual por el gran número de personajes habituales, 23 en total.Esta serie fue inspirada por la película La carrera del siglo (1965). Se emitió originalmente en el canal de televisión estadounidense CBS entre el 14 de septiembre de 1968 y el 5 de septiembre de 1970.

Se produjeron diecisiete episodios, cada uno de los cuales incluía dos carreras distintas, dando un total de 34 carreras.

Entre los corredores estaban el estereotipado villano propio de la serie, Pierre Nodoyuna y su secuaz, el perro Patán. Por el año 2000, se produjo un videojuego basado en la serie de televisión para PS1.

Gasparín

Casper fue creado a finales de la década de 1930 por Seymour Reit y Joe Oriolo. Ambos vendieron los derechos de Casper a Famous Studios por 200 dólares. El 16 de noviembre de 1945, Casper apareció por primera vez en dibujo animado cuando se estrenó The Friendly Ghost, el undécimo episodio de la serie antológica Noveltoons producida por Famous Studios.

Posteriormente Casper reaparece protagonizando dos episodios más de la serie animada: There's Good Boos To-Night en 1948 y A Haunting We Will Go en 1949. En 1950 comienza la serie animada Casper el fantasma amigable que duraría hasta 1959.

Casper fue publicado también en forma de historieta, primero por St. John Publications (en 1949) y luego por Harvey Comics a partir de 1952.

Capitán cavernícola

Captain Caveman and the Teen Angels (Capitán Cavernícola y los Ángeles adolescentes en Latinoamérica) es una serie animada estadounidense de comedia y misterio creada por Joe Ruby y Ken Spears, fue producida por Hanna-Barbera Productions para la cadena ABC.

La serie salía al aire los sábados durante la mañana, se estrenó el 10 de septiembre de 1977 hasta el 21 de junio de 1980. En noviembre de 1980, el Capitán Cavernícola comenzó a protagonizar segmentos propios de la serie The Flintstone Comedy Show, uno de los muchos spin-offs del popular programa de máxima audiencia de Hanna-Barbera, Los Picapiedra, a menudo en un papel similar al de Superman.

Capitán Cavernícola trabajaba en el periódico The Daily Granite con Vilma Picapiedra y Betty Mármol. Su identidad civil era Chester, el muchacho de la oficina. Para disfrazarse de Chester, el Capitán Cavernícola llevaba un par de anteojos y una corbata. A pesar de la simplicidad de su disfraz, requería de un perchero y una elaborada secuencia de transformación para convertirse en el Capitán Cavernícola.

Birdman

Birdman y el Trío Galaxia (en inglés: Birdman and the Galaxy Trio), es una serie animada de acción y ciencia ficción para televisión creada por el dibujante estadounidense Alex Toth y producida por Hanna-Barbera Productions. Se estrenó el 9 de septiembre de 1967 en la cadena NBC y fue transmitida los sábados por la mañana hasta el 6 de septiembre de 1969.

La serie está compuesta por 20 episodios con una duración de media hora y cada episodio estaba dividido en tres segmentos (60 segmentos) de los cuales dos eran protagonizados por Birdman, un superhéroe alado cuyos superpoderes provienen del Sol, y uno era sobre El Trío Galaxia que cuenta las hazañas de un equipo policial extraterrestre.

NBC transmitió dos nuevos episodios de Birdman y uno del Trío Galaxia cada sábado. Este fue uno de los programas retirados del aire debido a las continuas protestas de grupos como la Action for Children's

Television, organizaciones que estaban en contra de la violencia mostrada en muchos dibujos animados de Hanna-Barbera.

Era un joven ser humano, a quien el dios egipcio del sol, Ra, le confirió poderes sobrehumanos con la misión de sobreponerse a cualquier mal. Además de unas alas gigantes de ave que le facilitan volar a grandes alturas (de allí su nombre), Birdman tiene la capacidad de absorber energía solar y convertirla en poderosos rayos, destructivas cargas solares y escudos solares invisibles, los cuales creaba con sus manos.

Oso Yogui

Es un oso antropomorfo y parlante, creado por los estudios de animación de Hanna-Barbera. Nació como un personaje de quiebre de Hanna-Barbera y apareció por primera vez en un capítulo de la serie El Show de Huckleberry Hound, en 1958, emitido por la cadena estadounidense NBC.

En enero de 1961 se creó su propia serie, El show del Oso Yogui con 56 capítulos y en 1964 se filmó su primera película, Hey There, It's Yogi Bear. Doblado al español por: Octavio Rojas

Thundercats

Conocida como ThunderCats: Los felinos cósmicos es una serie animada japonesa de televisión que fue producida por Rankin/Bass Productions —misma que creó a los Halcones Galácticos, Los Tigres del Mar—La serie sigue las aventuras de un grupo de felinos humanoides extraterrestres.

Fue estrenada el 23 de enero de 1985 y está basada en los personajes creados por Theodore Walter «Tobin» Wolf; dirigida por el japonés Katsuhito Akiyama. El escritor fue Leonard Starr.

La primera temporada comprende 65 episodios, y se transmitía de lunes a viernes durante trece semanas (una temporada completa de emisión). En 1986 la serie regresó como una película para televisión, titulada «ThunderCats-Ho!», que posteriormente fue transmitida en cinco partes, seguida por la repetición y rotación de la primera temporada.

A partir de la segunda temporada en 1987, el programa adoptó un patrón de veinte episodios nuevos por período cada año. Su última emisión fue en el año de 1986.

Hechizada

Es una sitcom emitida originalmente en ABC desde 1964 hasta 1972, durante ocho temporadas. La serie contó con estrellas como Elizabeth Montgomery, Dick York, Dick Sargent y Agnes Moorehead. La serie sigue viéndose a día de hoy en todo el mundo y es la serie más larga con una temática sobrenatural de los años 1960-1970.

En 2002, TV Guide nombró a Bewitched como la 50ª mejor serie de televisión de todos los tiempos. Elizabeth Montgomery quería poner fin a la serie en la quinta temporada, ya que tanto ella como su marido, el productor de espectáculos William Asher, estaban cansados y querían pasar a otros proyectos, pero la ABC no quería dejar uno de sus mejores programas. Duró 3 temporadas más.