Senadores de Morena dieron un golpe bajo e ingenioso: PRI

“No creo que se vaya a destrabar el tema del nombramiento del comisionado del INAI, no soy optimista”, “fue duro el golpe de ayer”, “ingenioso”, reconoció el senador del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, luego de que Morena hiciera uso de “un recurso engañoso, una situación totalmente fuera de lo común", señaló.

“Tomar la tribuna es el único recurso de la oposición, no hay forma de que los números cambien, los votos los tendrá Morena para sacar leyes generales, pero no para modificar la Constitución”, afirmó en entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco.

"La oposición pidió a Ricardo Monreal que reanude el diálogo este viernes antes e la una de la tarde en la Junta de Coordinación Política del Senado", sin embargo, “no hay mucha esperanza”.

"La oposición ya había explicado que no iba a proceder ninguna reforma y ninguno de los cambios, que no iba a haber votaciones hasta que no cumpliera el Senado con su deber principal que es nombrar al comisionado del INAI”.

Reprochó “estamos recibiendo una cascada determinaciones que tomó la Cámara de Diputados muchas de ellas en condiciones vertiginosas, en fast track”, por lo que aseguró “La Cámara de Senadores no puede ser solo la oficina de trámites de la Cámara de Diputados”.

Por ello dijo “lo que puede pasar es determinar una sede alterna, dentro del propio Senado”.