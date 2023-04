Tipos de perfil gastador

Gracias a una amplia literatura al respecto, experiencias y estudios de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) se identificaron los tipos de perfiles de gastador y sus características:

Gastador desprendido: son personas que gastan generosamente, tanto para ellos como para los demás ante la necesidad de ser aceptados socialmente; gastar neutraliza sus emociones negativas, por lo que sienten gratificación al hacerlo.

Gastador por estatus: aquellas personas que gastan de forma compulsiva, sobre todo porque tienen un deseo de estar al día tanto con la tecnología como con la moda.

Getty Images

Gastador espíritu libre: estas personas suelen ser despreocupadas y poco disciplinadas sobre el manejo de su dinero, por lo que no tienen conocimiento sobre sus ingresos y gastos al mes. Su principal desafío financiero al no tener un presupuesto.

Gastador planificador: en este perfil se encuentran las personas que tienen el hábito del ahorro, no obstante, no se dan tiempo para disfrutar de sus esfuerzos. La cuestión con estas personas es que como no tienen un objetivo específico para su ahorro, aunado a que tienen miedo de perder sus recursos, no encuentran el equilibrio entre ahorrar y disfrutar de la vida.

Getty Images

