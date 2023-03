Después de tres semanas de pelear a golpes con una de sus compañeras de tercer grado de secundaria, Norma Lizbeth, de 14 años y quien sufría bullying, falleció debido a las agresiones en la cabeza y la cara. Según Juan Martín Pérez García, Director Ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, en 2014 la SCJN estableció que la integridad de las infancias dentro de la escuela es completamente responsabilidad de las autoridades y que sumado a esto, los acontecimientos implican la resolución no violenta de los hechos.

“En este caso se hizo todo mal. No atendieron a los señalamientos de la niña, la suspendieron durante un mes y sobre todo, pretenden evitar que la escuela se haga responsable. Tenemos una larga tradición de acoso escolar y según la UNESCO sí es evitable si hay acción de las autoridades. Hay que tener mucho cuidado de la pelea viralizada que concluya en la muerte de la niña porque aún no hay información concreta de eso. No hay que seguir difundiendo el video, revictimiza y no busca ser ejemplo de los demás niños”, agregó.

Por otro lado, explicó que la Fiscalía debe derivar el expediente a los tribunales de adolescentes y que ahí se estudie el caso y el perfil para saber si hay una relación directa de la muerte o no.

“Dependiendo de ello, se puede determinar su reclusión por alrededor de 5 años si no hay resultados positivos durante su observación pero es algo que se definirá de forma particular. Quien debe tener una sanción administrativa y posiblemente penal por omisiones y negligencia serían las autoridades dentro de la escuela”, detalló.

Finalmente, sobre el video afirmó que sí hay que compartir el hecho noticioso porque debe estar en la conversación pública pero no hay necesidad de compartir el video ni datos privados de ninguno de los implicados.