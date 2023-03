Titular de SEDENA no ha rendido cuentas por ejecuciones ni por espionaje

En Así el Weso, Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, afirmó que el secretario de la Defensa Nacional (SEDENA), Luis Cresencio Sandoval, debe presentar su renuncia al presidente Andrés Manuel López Obrador -al menos por falta de confianza-, por la ejecución extraoficial de cinco jóvenes a manos de militares en Tamaulipas, así como por el espionaje en su contra cometido por el Centro Militar de Inteligencia con el software Pegasus.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, el defensor de derechos humanos acusó que el titular de la SEDENA no ha dado la cara por ambos casos, por lo que acepta su responsabilidad en ellos.

Luego de que esta tarde, el subsecretario para los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, confirmara que los cinco jóvenes fueron ejecutados por elementos del Ejército, Raymundo Ramos señala que hay muy poca transparencia y muchas omisiones en el comunicado que envió la Defensa por estos hechos, por lo que confía en la capacidad y honorabilidad de Alejandro Encinas para hacer justicia por este caso.

Denunció que las Fuerzas Armadas están perdiendo honorabilidad, ya que dijo, estas conductas no deben arroparse, no deben tolerarse y mucho menos defenderse… "esas conductas deben sancionarse firmemente para que no vuelvan a ocurrir, ni en Tamaulipas, ni en ninguna otra parte del país".