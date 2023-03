UAM revisa “mala decisión” sobre caso de abuso a su alumna: Gerardo Kloss

Desde el pasado 10 de marzo varios planteles de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) se declararon en paro indefinido en apoyo a una alumna del campus Cuajimalpa, quien denunció la falta de apoyo de las autoridades en respuesta a una violación de la que fue objeto por su ex pareja, también alumno de la casa de estudios.

En respuesta, el jueves pasado el rector de la UAM Cuajimalpa se reunió con la alumna, sus padres y el equipo legal, a fin de “reconocer que se cometieron errores, abrazar a las víctimas, acompañarlas e iniciar un proceso que llevará 36 horas para que la Comisión revise esta mala decisión, conjunto de una serie de problemas que hemos ido presentando en el que las chicas no se sienten acompañadas por la institución” afirmó en "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, el secretario académico de la UAM Cuajimalpa Gerardo Kloss.

Los hechos “nos obliga a revisar el dictamen y revisar otros dos dictámenes, casos resueltos por la misma Comisión con problemáticas similares, y a partir de eso iniciar un proceso mucho más profundo de revisión y transformación de los protocolos de atención a la violencia de género y el reglamento que atañe a proceso de faltas cometidas por el alumnado”.

“Queremos hacer conscientes a la comunidad y nos comprometemos a que esto no vuelva a suceder, ... que la UAM sea una institución consciente de la perspectiva de género; la violencia existe en todas las instituciones”.

“Estamos conscientes de que no es nada más este caso, sino un conjunto de violencias que se han venido ejerciendo tanto dentro de la comunidad, entre el alumnado, profesores personal administrativos y al final acaba formando una red de violencia”.

“Las sanciones no las aplica el rector, las aplica la Comisión formada por profesores y alumnos, “no por expertos”, por lo que dijo es importante señalar que “el abuso sexual no ocurrió dentro del plantel, ocurrió en un domicilio particular, pero la Universidad asumió el compromiso de proteger a su comunidad”.

“La chica estaba pidiendo que no se le obligara a seguir a tomando clases cerca de su agresor, … la Universidad tenía que la obligación de tomar una acción inmediata, pero la Comisión, al no estar formada por expertos juristas sino por profesores de la misma área se vio rebasada por la complejidad del caso y se declaró incompetente”. “no es un fallo a favor del agresor”.

Pero esto es “la punta de la madeja” para empezar la revisión de los protocolos, aseguró.

No obstante, dijo solo tenemos contabilizadas las denuncias que se presentan de manera formal, desde que terminó la pandemia “mas del 90% de los casos son de alumnado contra alumnado”.

“En el último mes no han llegado acusaciones contra el personal académico, forales, sabemos que existen porque las chicas ponen el tendedero”. “Necesitaríamos denuncias, armar bien los casos con toda la evidencia tiempo, modo y circunstancia, con toda consistencia para que el agresor no vaya y se apampare”.