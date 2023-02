La gente no quiere dádivas, quiere que haya sustento en Jerez: Alcalde

Tras dos años de pandemia y la falta de actividad turística en el municipio de Jerez, Zacatecas, “estamos preocupados por la economía” “la gente no quiere dadivas, quiere que haya sustento”, afirma el alcalde Humberto Salazar, luego de que un juez ordenara la suspensión de la Jerezada.

En el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, el alcalde confirmó “sí hay problemas serios, hay temor de la gente, pero lo magnifican con las redes sociales”, “ese tipo de proyección nos afecta demasiado, muchos comerciantes han cerrado”, “La gente no quiere dadivas, quiere que haya sustento”.

Señaló que Colmena A. C, fue la asociación que se amparó para la realización de la Jerezada debido a la situación de inseguridad, pero “asociación Colmena, no es de Jerez, es la misma que intento suspender la feria de Zacatecas”, “a horas de iniciar nos quedamos con todo servido, mucha afectación de cientos de familias por gente ajena, no sé con qué objetivo lo hagan tal vez hay un trasfondo político”.

Sobre las 16 desapariciones en lo que va del año y las ráfagas el jueves, argumentó “Todos los municipios vecinos estamos igual”.

Dijo que el municipio tiene capacidad preventiva y en este tipo de eventos el refuerzo del gobierno federal, “la Guardia Nacional nos han apoyado mucho, sin embargo, si nos sobrepasa el efecto de la inseguridad de estos grupos delincuenciales”.

“No he recibido ningún tipo de amenaza” dijo, pero “se rumora que el Cártel Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa” asechan en Jerez.

Suspenden carnaval “La Jerezada”. #AlAire Humberto Salazar Contreras, alcalde de Jerez, Zacatecas, quien fue captado cantando un "narcocorrido", en plena ola de violencia.



Sobre el video en redes por el que fue señalado como promotor de narcocorridos, dijo “fue una convivencia con una familia de Las Vegas”, “No sé ni cantar, ni se lo que dice la letra, este evento fue del año pasado”, “no me gustan las canciones y menos de ese tipo”.