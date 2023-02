Nos han pasado algunas tragedias, pero seguimos con fe: Mexicana en Turquía

“No sabía que también Turquía era una zona sísmica”, afirma Mitzi Estefanía Reyes, originaria de Guerrero y quien es parte de un grupo de cuatro artistas que viven al sur de Turquía, en donde la búsqueda de víctimas por el terremoto se ha visto afectada por el mal clima.

Dedicada a promover el folclore mexicano en aquella latitud, comparte que de un grupo de 14 artistas mexicanos solo quedan cuatro, un musico de mariachi, un acróbata de fuego y dos bailarinas a quienes afirma, “nos han pasado algunas tragedias y seguimos aquí con fe”.

Ubicada a seis horas del epicentro, y acostumbrada a los movimientos telúricos por ser originaria de Guerrero, compartió “el movimiento fue de cinco grados, no le tomé tanta importancia yo no sabía que también era una zona sísmica; me volví a dormir y mi familia me empezó a buscar, me empezaron a decir que había sido terremoto”.

“En las noticias locales, el lugar de los hechos estaba horrible, no se puede llegar por carretera”, “no podíamos salir de la ciudad de Ampalia por cuestión de seguridad y nos pusieron alerta de tsunami por cuatro horas”.

En cuanto a los mexicanos en la zona señaló “tenemos conocimiento que nosotros cuatro somos los únicos en el sur del país, en la parte norte sí se encuentran en Estambul, pero para ellos fue imperceptible”.

“No dudo que sí haya latinos, no se sabe de mexicanos cercanos al epicentro”.

Debido a la magnitud de siniestro, aseguró que “es necesaria la ayuda, se han suspendido búsquedas porque las personas que venían a rescatar se regresaron por insumos para clima frío”.