Morena no quiso presionar para que entrara la escolta: Karla Almazán

"Los hechos ‘inéditos’ de ayer en la Cámara" son “derivados de errática conducción del presidente de la Cámara de Diputados”, “nunca realizó una sesión o junta previa para que nos dijeran cómo iba a ser el protocolo”, “debió garantizar una sesión en los términos de respeto”. “si no hubo la comunicación al Ejército, lógicamente ellos llegaron armados”. señaló la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Karla Yuritzi Almazán Burgos.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, precisó que “el artículo 25 del reglamento de la Cámara de Diputados, es que no pueden entrar armados al recinto de la Cámara de Diputados”, no solo al Salón de Sesiones como lo señala el diputado Creel.

Refirió que Santiago Creel debe “informar previo a las sesiones cuáles son los acontecimientos del día para que podamos estar al tanto”.

“El presidente de la mesa directiva se quiere amparar diciendo que Morena fue la que trató de presionar para que entrara la escolta. No, en lo que a Morena, PT, también al partido Verde Ecologista, tanto diputados como senadores, no estaban de acuerdo en que no se le diera el respeto a Lábaro Patrio”.

“Él debió previamente invitar a la mesa directiva para que algunos integrantes nos quedáramos a rendir honores en el vestíbulo para que no se quedara la Bandera sola… eso es lo que le molestó a Morena”.

“Morena en ningún momento quiso presionar para que pudiera entrar la escolta, únicamente que no se hicieron las cosas bien”, señaló.