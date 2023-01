Los errores más comunes al hablar

En entrevista con"Martha Debayle en W", Paulina Chavira, Asesora lingüística y periodista. En 2017 logró que las camisetas de los jugadores de la Selección Mexicana de Futbol tuvieran acento, para el Mundial de Rusia en 2018. Fue editora de The New York Times en Español. Colaboradora de Así Las Cosas, con Gabriela Warkentin y Javier Risco. TW: @apchavira // IG: @apchavira

1) “Es de que...”

Ejemplo: “Es de que si fui a dos mercados, pero en ninguno estaban buenos los aguacates”

La forma correcta: Fui a dos mercados, pero en ninguno estaban buenos los aguacates.

Ejemplo: “Híjole, es de que el licenciado me dijo que tenía que mandarle el memorándum”

La forma correcta: El licenciado me dijo que tenía que mandarle el memorándum.

● El término “es de que” no existe y simple y sencillamente sobra en cualquier frase.

2) “Ambos dos”

Ejemplo: “Tuve que regañar a mis hijos, ambos dos estaban molestando a su prima”

La forma correcta: Tuve que regañar a mis hijos, los dos estaban molestando a su prima

Ejemplo: “Se van a divorciar, ambos dos ya no se soportaban”

La forma correcta: Se van a divorciar, ninguno de los dos se soportaba

● El uso de estas dos palabras a la vez es incorrecto e innecesario. La Real Academia Española explica que las dos significan lo mismo. Basta con decir ambos y ya estaremos incluyendo a los dos. Algunas veces las redundancias se pueden aceptar, ya que nos dicen algo más, pero este no es el caso.

3) “Suyo de él”

Ejemplo: “Se cayó y se lastimó su pierna”

La forma correcta: Se cayó y se lastimó la pierna

Ejemplo: “Me duele mi cabeza”

La forma correcta: Me duele la cabeza

● Es reiterativo; al hablar de que a ti te duele la cabeza, ya sabemos que la cabeza es tuya.

4) “Habemos muchos que...”

Ejemplo: “Habemos muchas personas que no apoyamos al gobierno actual”

La forma correcta: Hay muchas personas que no apoyamos al gobierno actual

Ejemplo: “Habemos muchas personas que lloramos en las películas”

La forma correcta: Hay muchas personas que lloramos en las películas.

5) “Totalmente gratis”

Ejemplo: “¿Adivina qué? Me gané un viaje totalmente gratis a Acapulco.

La forma correcta: ¿Adivina qué? Me gané un viaje gratuito a Acapulco.

Ejemplo: “Me pintaron mal el pelo y para compensarme, la otra semana me van a cortar y pintar totalmente gratis”

La forma correcta: Me pintaron mal el pelo y para compensarme, la otra semana me van a cortar y pintar sin costo.

● Otra redundancia más: nuestra lengua abusa de ellas, en su mayoría, para dar más énfasis. Si estás afirmando que es gratuito, no medio gratuito, sobra el totalmente. De otra manera sería un descuento.

6) “En base a”

Ejemplo: “Me van a hacer unos estudios socioeconómicos y en base a eso me van a cobrar la colegiatura”

La forma correcta: Me van a hacer unos estudios socioeconómicos y con base en eso me van a cobrar la colegiatura

Ejemplo: “Platícame qué te gusta hacer y en base a eso, decidimos en dónde cenar”

La forma correcta: Platícame qué te gusta hacer y con base en eso, decidimos en dónde cenar.

● La palabra base en esta expresión señala fundamento, por lo que no necesita la preposición a.

Lo correcto sería decir: con base en.

7) “En un lapso de tiempo”

Ejemplo: “Ya recibieron mi solicitud, es cuestión de esperar un lapso de tiempo de 3 días”.

La forma correcta: Ya recibieron mi solicitud, es cuestión de esperar 3 días

Ejemplo: “Ya me operaron, voy a recuperarme en un lapso de tiempo de 2 semanas”

La forma correcta: Ya me operaron, voy a recuperarme en un lapso de de 2 semanas

● Decir lapso de tiempo es un pleonasmo, al decir lapso ya sabemos que es el tiempo de separación entre un momento y otro.

8) “Más sin embargo”

Ejemplo: “Ya te escuché, más sin embargo, no te creo nada”

La forma correcta: Ya te escuché, sin embargo, no te creo nada

Ejemplo: “David es super educado, mas sin embargo, me gusta más Lalo”

La forma correcta: David es super educado, sin embargo, me gusta más Lalo

• De hecho incluir el “mas” no está del todo mal pero debe ir sin acento.

9) “Cita previa”

Ejemplo: “Para poderte atender tenías que venir con cita previa”

La forma correcta: Para poderte atender, tenías que tener cita.

Ejemplo: “El doctor me dijo que no hiciste cita previa”

La forma correcta: El doctor me dijo que no hiciste cita.

• Hacer una cita ya es una acción previa.

10) “Sorpresa inesperada”

Ejemplo: “Ayer Ángel me dio el anillo, fue una sorpresa totalmente inesperada”

La forma correcta: Ayer Ángel me dio el anillo, fue una sorpresa.

Ejemplo: “Mis amigos me dieron una sorpresa inesperada en mi cumpleaños”

La forma correcta: Mis amigos me dieron una sorpresa en mi cumpleaños

● Una sorpresa es una “alteración emocional” causada por algo imprevisto o inesperado.

● Por lo tanto es evidente que si algo es sorpresivo, no teníamos conocimiento previo.