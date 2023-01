Miércoles de estrenos: "Love from de other side" de Fall Out Boy

Cada miércoles, Leo Luna (@soyleoluna) nos presenta en"Así Las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, los temas musicales más relevantes del momento.

La primera recomendación de ste día es"Flores" de Daniella Spalla.

Otra de las canciones que no puede faltar en tu playlist es "Love from de other side" de Fall Out Boy. El nuevo disco de esta banda estará disponible el próximo 24 de marzo.

La tercera recomendación es "Ahora que" de Pedro de Quevedo, del disco "Donde Quiero Estar".