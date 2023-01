Hay reglas del INE que deberían revisarse, pero con consenso: Córdova

Las reglas electorales nos las inventó el INE ni el Tribunal Electoral, solo aplican las reglas que pidió la oposición en el pasado, dijo Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, en Así el Weso.

quien estaba en la oposición ayer pidió reglas que prohibieron la intervención de los gobiernos en los procesos electorales; no se vale pedir una cosa como oposición y como gobierno otra

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, consideró que algunas de estas reglas electorales sí deberían ser revisadas y modificadas, pero haciendo política en el mejor de los sentidos: escuchando, buscando consensos y encontrando un punto medio de solución conjunta que deje a todos satisfechos, como se han pactado todas las reformas electorales en los últimos 25 años, no como ocurre ahora.

Advirtió que cuando se modifican las reglas sin consensos, el día de mañana se convierten en problemas o conflictos de carácter preelectoral.

aplicando el mayoritero en las reglas del juego electoral lo único que vas a provocar es que esas reglas sean impugnadas y eso no es bueno, porque ahora no vamos a tener conflictos postelectorales sino un conflicto preelectoral donde van a decir los tribunales quién tiene la razón respecto de las reglas, no respecto del juego y los resultados