El colapso de la mina de Pasta de Conchos sucedió hace 10 años y las familias de los 63 mineros que quedaron atrapados aún no logran terminar su duelo y no están cerca de que se les entreguen sus cuerpos. De acuerdo con Elvira Martínez Espinosa, viuda de uno de los mineros, ya no existe la certeza y han perdido la esperanza de que suceda en este sexenio.

“En lo personal ya es una duda de que realmente se vaya a cumplir con la encomienda del compromiso que tenían la CFE y el presidente.Los atrasos llevan desde que se comenzó con los trabajos y a la CFE siempre las familias les reclamaban que no se cumplían avances pero la empresa siempre tenía justificaciones y eran condescendientes. Los hechos les dan la razón a las familias, no tienen conocimiento para hacer un rescate y eso se fue viendo desde un principio. Yo ya lo veo muy difícil, se ha perdido demasiado tiempo. Sabemos que las obras requieren de tiempo y han pasado 10 meses cuyo avance ha sido mínimo, la nueva empresa que llegue la va a tener también muy difícil. Ya no tengo la esperanza de que suceda en este sexenio”, expresó.

Además, dijo que las familias están muy decepcionadas y hasta dudan que sea real lo que se les prometió.

“Yo creo que el proyecto de Pasta de Conchos es lo que van a hacer después de la búsqueda y el rescate, que es la extracción de carbón, no es una inversión que no vaya a redituar. No se le da la importancia, para un rescate el tiempo es fundamental, para extraer carbón no y ahí se ve dónde están los intereses. Para 2022 hay que ver quién será la nueva empresa y nuevamente se tendrá que hacer todo un trámite burocrático. Quisiéramos poder cerrar este ciclo, lo de la justicia ya vendría después pero comienza con el rescate”, concluyó.