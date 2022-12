Mentira que la Ministra Esquivel plagiara su tesis, aseguró su profesora

Martha Rodríguez Ortiz, profesora de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM, considero un ataque violento hacia las mujeres, en particular contra la Ministra Yasmín Esquivel, que aspira a la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia, y que supuestamente plagiado la tesis que presentó en septiembre de 1987 para obtener la Licenciatura en Derecho, de acuerdo con una publicación que hizo el escritor Guillermo Sheridan en el portal Latinus.

La maestra explicó en Así las Cosas que la ministra Esquivel fue su alumna en dos clases, y durante su titulación, un profesor que no fue su asesor, les pidió que la felicitaran por su réplica en la tesis.

“Es un ataque de las personas que no aceptan que las mujeres tengamos un lugar en este espacio, tiempo y en la política. Es un ataque artero contra las mujeres, en especial para la ministra y para mi cuando yo solo he dirigido tesis, estar en mi escuela y trabajar para la UNAM, me parece una tontería lo que están diciendo y haciendo” señaló

De acuerdo con Guillermo Sheridan, en la tesis de la Ministra se puede apreciar página por página citas idénticas, así como el índice, el capitulado, bibliografía, etc. a la que realizó en julio de 1986 el estudiante de UNAM, Edgar Ulises Báez Gutiérrez, sin embargo, la profesora negó todas las similitudes dijo: Francamente me siento mal de estar contestando cosas tan obvias para la gente que sabe como son las tesis y como se dirigen, francamente si es un ataque directo contra la Ministra.

De acuerdo con el escritor Sheridan, Esquivel se tituló en el entonces ENEP de Aragón, mientras que Báez lo hizo en la Facultad de Derecho, y ambos tuvieron a la misma directora de tesis: Martha Rodríguez Ortiz.