Monreal no pudo o no quiso dar tiempo de discusión al Plan B: Claudia Ruiz

Nunca hubo decisión de dialogar con nosotros, ayer se nos comunicó que no había tiempo avalar el Plan B fue una decisión gubernamental y del partido Morena, afirmó la senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu

Ricardo Monreal no pudo o no quiso dar un tiempo a la oposición para un ejercicio responsable, la reunión de ayer con la Junta de Coordinación Política, estaba prevista para hablar sobre tiempos y alcance, pero el presidente de la Jucopo dijo que no. "Morena acordó con Morena y sus aliados...es una muestra más de cómo hacen las cosas", acusó la senadora en entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco.

"Todo mal, ausencia de diálogo, prisa y ese tonito de autoritarismo para cargar los dados a favor del gobierno", "se pone en duda hasta la instalación de casillas en todo el país".

No obstante, afirmó "en el Pleno iremos con una moción y haremos valer los recursos penales, acudiremos los órganos jurisdiccionales, estamos ante una situación ineficiente2, concluyó.