Niños Picky, mi hijo no quiere comer

Si no la come, intenta no decirle nada, ignorando la conducta inapropiada. Resiste la tentación de rogar, amenazar, castigar, o forzarlo a comer lo que él no quiere. Evita usar la comida como premio.

La esencia de esta estrategia es reforzar la conducta deseada e ignorar la conducta no deseada (en este caso, no querer comer algo nuevo).

Es importante no regañar al niño ni forzarlo a comer lo que no quiere; él debe permanecer en la mesa acompañando a los adultos y puedes utilizar frases como “eso lo que hay ahora, me gustaría que lo pruebes, pero si no quieres, no lo comas; cuando todos terminemos, puedes comer lo que sigue.”