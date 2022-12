AMLO miente, jamás pedí quitar programas sociales: Xóchitl Gálvez

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo una mentira, yo jamás me manifesté por quitar los programas sociales y le demostré que en el Senado yo voté a favor de que estuvieran en la Constitución. Por eso pedí derecho de réplica, dijo la senadora Xóchitl Gálvez, en Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, reiteró que son señalamientos falsos y destacó que además de los programas sociales debe darse capacitación para que los jóvenes que reciben el apoyo social puedan realmente insertarse en la vida laboral y salir de la pobreza.

"Quizá el presidente no me conoce y no sabe de ´donde viene mi lucha, pero inició en el Valle de Mezquital, en Hidalgo, en contra de los caciques, contra la violencia, la pobreza. No sabe lo que es vender gelatinas en un mercado para ganarte tu comida desde muy pequeña y salir huyendo para no ser victima de violencia y pobreza y llegar a vivir a un cuarto de azotea en Iztapalapa cuando no había becas para los jóvenes en la universidad".

Consideró que el primer mandatario se creyó lo que vio en twitter porque están acostumbrados a difamar a las personas, pero ella ya demostró que no fue eso lo que dijo en la FIL. Adelantó que va a recurrir al amparo para que le de su derecho de réplica, por que "el presidente se encontró con una mujer que no se va a dejar".

Finalmente, Gálvez aseguró que el presidente López Obrador ya tuvo miedo al verla tan arriba en las encuestas por la Ciudad de México y "va a hacer todo lo posible para que no le abolle la corona a Claudia (Sheinbaum)".