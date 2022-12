Periodistas de Artículo 19 denuncian amenazas de muerte e intimidaciones

Desde que Articulo 19 presentó ‘Negación: informe anual 2021 sobre libertad de expresión e información en México’ el 5 de abril pasado, sus periodistas y colaboradores han recibido amenazas de muerte e intimidaciones afuera de sus casas y oficinas de trabajo, así lo denunció en Así las Cosas el director de esta organización internacional en México, Leopoldo Maldonado.

En entrevista con Gabriela Warkentin, el periodista reseñó precisó que Articulo 19 es sujeto de embates por parte del propio presidente de la Republica desde 2021 y se les ha acusado de golpismo y de buscar desestabilizar al Gobierno, lo que ha desatado un hostigamiento permanente en redes sociales en contra de sus integrantes. Sin embargo, señala que las agresiones recrudecieron y aumentaron a partir de la publicación de este informe, en el que revelaron las desafortunadas cifras de violencia contra la prensa y la situación de la libertad de expresión en el país.

“Lo podemos decir hoy públicamente, yo recibí amenazas de muerte por ese informe, colegas en otras coyunturas han tenido visitas no deseadas en sus casas, fotografías a sus familias, acoso legal y otros incidentes y no los habíamos callado porque no queríamos ser el centro de debates, precisamente en el contexto donde ha sido el año donde más han matado periodistas en México y me atrevería a decir, en América Latina.”

Maldonado señala que por estas amenazas ya se presentaron las denuncias y pruebas correspondientes ante las autoridades y están a la espera de los resultados de las investigaciones.

“Yo en la noche recibo un correo intimidatorio y amenazante diciendo que para la próxima cuente bien a sus muertos. Nada de esto es ajeno a las autoridades competentes y lo hemos hecho de su conocimiento. Esperamos que además de las atenciones, también sean diligentes esas investigaciones sobre lo que me paso a mí y a otros dos colegas, por los actos de amenazas recientes”.

Informó también que días antes de presentar otra investigación conjunta llamada “Ejercito espía” publicada el 2 de octubre pasado, un automóvil con placas de la Marina se hizo presente afuera de las oficinas de Articulo 19, por lo que enfatizó que no pueden normalizar más esta violencia.

Por este motivo, el Consejo Internacional de Articulo 19, que este año se reúne en sesión en México, convocó a una conferencia de prensa para dar a conocer las agresiones y la violencia que están sufriendo los periodistas y defensores de la organización.