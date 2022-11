Solo el 19% de los más de 97 mil niños migrantes detenidos en México de entre enero de 2021 y mayo de este año, pasan por el nuevo sistema de protección de las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, así lo reveló Manu Ureste de Animal Político, en Así las Cosas.

En México, sólo el 19% de los menores de edad migrantes que son detenidos pasa por el nuevo sistema de protección



El periodista destacó en su más reciente investigación “Niñez migrantes promesas de papel”, que el Estado mexicano no está brindando los recursos ni los presupuestos necesarios para llevar a cabo la reforma impulsada y muy celebrada por la sociedad civil en enero de 2021, que logró armonizar la Ley de Migración, la Ley Superior de la Niñez y la Ley sobre Refugiados. En ella quedaba establecida la no detención de niños y adolescentes migrantes en estaciones migratorias, que son cárceles de facto; así como que el Instituto Nacional de Migración no los podía deportar a sus países de origen, pues ahora la Procuraduría de la Niñez que depende del DIF, tenía que analizar cada caso.

Sin embargo, señala que las autoridades no tienen manera de cumplir con la reforma, pues de acuerdo con declaraciones de procuradores y ex funcionarios del INM, la situación de los menores indocumentados los tiene completamente rebasados, pues nunca habían tenido ese flujo de niñez migrante, tanto acompañada como no acompañada.

En entrevista con Gabriela Warkentin desde la FIL Guadalajara, Ureste detalló que la mayoría de los menores indocumentados detenidos son provenientes de Honduras, país donde los niveles de violencia son extremas por parte de las pandillas como ‘La Mara’, y de donde los niños salen huyendo porque sus vidas corren peligro.

Agregó que los menores también corren peligro en territorio mexicano, ya que a las afueras de los albergues de la sociedad civil en donde son varados hasta por nueve meses, hay presencia de integrantes de carteles de la droga que intentan convencerlos de llevarlos traficados o de que se unan a sus filas.