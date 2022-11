Pan, huevo y carnes, de 15 a 30% más caros que la Navidad pasada

Los alimentos como carne, pan y otros que se busca tener en Navidad han subido entre 15% y 30%, y lo peor es cómo esta inflación afecta en el día a día, señaló Sergio Negrete, columnista en El Financiero, en Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, explicó que las alzas que afectan la canasta básica es muy diferente a la inflación general que mide el INEGI, que está por encima del 8%, aunque sin duda la situación sería mucho peor si no estuvieran tan controlados los energéticos en el país, principalmente la gasolina.

"Obviamente hay algo que no va a subir, y no es una buena noticia, y esos son los salarios. No hay forma, es una muy mala combinación una inflación muy fuerte en alimentos con salarios muy estancados", afirmó.

Negrete consideró que es positiva la postura del gobierno mexicano de abrir las fronteras a alimentos más baratos, aunque sin dejar de lado la vigilancia de la calidad, que no nos vayan a enviar alimentos contaminados, que estaba a cargo de Senasica y que el presidente López Obrador está dejando ahora a las empresas.

Señaló que después de las presiones del presidente en su contra, la renuncia de Francisco Javier Trujillo Arriaga como titular de Senasica es preocupante porque no puedes dejar estas cuestiones de vigilancia sanitaria en manos de las empresas, "para eso hay un gobierno que vigila la calidad", finalizó.