Errores de la FGR, detrás de absolución a imputado por Estafa Maestra

La Fiscalía General de la República que encabeza Alejandro Gertz Manero está detrás que la absolución de Juan de Dios Nochebuena, el primer imputado por 'La Estafa Maestra', compartió Nayeli Roldán, coautora de "La Estafa Maestra", en Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, explicó que la FGR se ha limitado a acusar fallas administrativas de funcionarios de rango medio o bajo, pero en estos 4 años jamás ha investigado el caso como el entramado de corrupción que es. Por ello, el juez determinó que la acusación era de índole administrativa y no penal como planteó la Fiscalía, por lo que es probable que el resto de los casos tengan el mismo destino.

"No solamente hay que ir por ese que firmó un convenio, hay que ir por quien creó el sistema, por quien permitió la salida de recursos y, sobre todo, en donde están los recursos, quienes son los beneficiarios de esos miles de millones desaparecidos a través de La Estafa Maestra".

La periodista recordó que en su única conferencia de prensa, el fiscal Gertz Manero prometió investigar La Estafa Maestra como crimen organizado y así tendría que ser.

"¿Esto qué significa? Que vas por los beneficiarios y no por el funcionario de medio y bajo rango que firmó y no es que necesariamente que digamos que son inocentes, sino que están en una circunstancia distinta; no es lo mismo beneficiarse de miles de millones de pesos a beneficiarse de seguir teniendo empleo porque no se negaron a firmar unos documentos".