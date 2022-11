Design for happiness: Neuro Arquitectura

En entrevista con "Martha Debayle en W", Juan Carlos Baumgartner, arquitecto por la UNAM, tiene un posgrado en Historia del Arte por Berkeley California, un posgrado en diseño Industrial por la Domus Academy Milán. Maestro en Neurociencia Cognitiva aplicada al diseño por el Instituto de Arquitectura y Urbanismo de Venecia. Es conferencista internacional y profesor invitado de universidades como Virginia Tech, Texas Tech y Cornish College of the Arts entre otras. Autor del libro “Office as a tribe, una visión más humana del espacio de oficinas”. IG: @baumgarj // Web: spacemex.com // TW: @jcbaumgartner, nos habla de los beneficios de la neuroarquitectura.

➔ Importancia del diseño de espacios:





● El diseño de los espacios donde vivimos, trabajamos o nos desenvolvemos, son lugares de convivencia, gestión social, construcción de conocimiento y aprendizaje.





● Cuando alguno de estos espacios no es armónico o atractivo, o nos da la sensación de tener un parecido estructural con las “prisiones” debería preocupar no solo a los que las diseñan, sino también a los que las ocupan ya que estos espacios deberían estar pensados para la creatividad, la convivencia y el bienestar.

➔ ¿Qué es la Neuro Arquitectura?

● Los espacios que se habitan no solo contienen personas, sino que también afecta al estado de ánimo, al bienestar y a la dignidad de las personas.





● Por décadas los arquitectos han trabajado alrededor de crear y diseñar espacios en la mayoría de los casos buscando el bienestar de sus usuarios.





● Hasta hace poco (10 o 20 años) la mayoría de las estrategias para crear estos espacios eran o anecdóticas o de feeling, pero no científicas.





● Cuando surge la neurociencia cognitiva, esta comienza a descifrar cómo en realidad funciona el cerebro y entre muchas cosas nos da información del impacto en la cognición y comportamiento de la arquitectura y principalmente del interiorismo.

➔ “La arquitectura no es ajena al ser humano”

● En la historia de la humanidad, con raras excepciones, se ha definido a la arquitectura como un especie de contenedor ajeno a nosotros, como un objeto que diseñamos y que en el mejor de los casos en algún momento alguien habita.





○ La neurociencia ha cambiado esta idea:

● La neurociencia relacionada a la arquitectura, ha descubierto un concepto llamado sistema cognitivo.





● Esto se refiere a lo que básicamente usamos para pensar y está compuesto por 3 elementos:

○ Cerebro

○ Cuerpo

○ Herramientas u objetos que nos rodean

➔ Tipos de espacio basados en Neuro Arquitectura:





● El diseño de nuestros espacios, deben tener los siguientes pilares:

○ Vínculos

○ Comunicación

○ Objetivos

○ Creatividad

○ Comodidad

○ Funcionalidad

○ Seguridad física y emocional

➔ 6 tipos de diseños de espacios basados en la neuroarquitectura:

1) Espacio Fuego:

● Espacios pensados para promover una mayor sociabilidad entre los integrantes de la “tribu”, así como la construcción de nuevos conocimientos.

2) Espacio Cueva:

● Son espacios para refugiarse de los otros, e interiorizar en uno mismo y nuestros pensamientos.

3) Espacios Think:

● Estos espacios buscan promover el pensamiento, el Flow de la creatividad y las ideas a partir de un diseño zen.

4) Espacios Totem:

● Estos espacios buscan conocer a la tribu con los valores en conjunto.

5) Espacios refugio:

● Son espacios que sirven para relajar el cuerpo y la mente y desconectarnos por momentos.

6) Espacios Lúdicos:

● Espacios diseñados para que la tribu pueda divertirse y conectar a partir del juego o entretenimiento.

● Teoría Design for Happiness (aplicada en oficinas):

● Esta teoría está inspirada en que la felicidad y el diseño de objetos y espacios tienen una correlación con sentimientos positivos que influyen de manera contundente en la felicidad de las personas.





● Por décadas como sociedad solo nos hemos enfocado en una perspectiva superficial del impacto del diseño en la sociedad.

● La teoría Design for Happiness está basada y fundamentada en estudios de la Universidad de Harvard (USA) y de la Universidad de Delft (Holanda), así como en la experiencia e investigaciones de Baumgartner a lo largo de una trayectoria de casi 20 años como arquitecto.

● Los resultados coinciden en que aumentar los niveles de felicidad en las organizaciones trae importantes beneficios económicos a la organización como:

○ Reducción en el ausentismo y rotación del personal

○ Incrementos significativos en el engagement que como consecuencia aumentan la productividad y creatividad





○ Incrementos en EBIT (Earnings before interest and taxes) y otros indicadores de rentabilidad y aumento en la productividad per capita.

● En las personas, se han observado importantes reducciones de estrés que como consecuencia impactan la salud de diversas formas:

○ Reduciendo la posibilidad de ataques al corazón hasta en un 25%

○ Disminución de casos de diabetes

○ Disminución de accidentes laborales