La división interna en Morena puede poner en riesgo la ratificación del triunfo en el 2024, "yo lo sostengo, cualquier fractura puede ser tan sensible que provoque un gran movimiento que aísle al movimiento que creó AMLO y del cual formamos parte", señaló el senador Ricardo Monreal en Así el Weso.

"Sí está en riesgo y si se inicia con la purga, con la división y los ataques entre militantes, va a autodestruirse el movimiento", reiteró.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, dijo que él ha hecho caso del llamado del presidente a que se mantenga la calma y no haya división en Morena, por lo que dijo esperar que prive la prudencia en todas las partes y "no continúe esta guerra sucia que es infame contra mi desde hace 16 meses".

Señaló que después de ser perseguido político por el PRI y el PAN, lo que menos pensaba es que sería perseguido también por su propio partido, "no luchamos por esto, yo no estoy dispuesto a tolerar estas prácticas de ilegalidad para convertirse simplemente en la búsqueda de un fin político más allá de la democracia", expresó.

Tras señalar que no se ha comunicado con la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, ni lo hará, el senador Ricardo Monreal destacó que le preocupa que se viole la constitución sin ninguna consecuencia simplemente diciendo "me llegaron estas grabaciones y aquí están", por lo que si tiene que actuar contra este acto de intervención telefónica ilegal no se va a dejar ni se va a rajar.

"No podemos permitir en nuestra sociedad que la ilegalidad se convierta en éxito político electoral", señaló.