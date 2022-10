Si no hay alianza, no voy: Enrique de la Madrid

Sí quiero ser candidato, pero en alianza de los partidos diferentes al gobierno y sobre todo con la sociedad, afirma el ex secretario de Turismo durante el sexenio pasado, Enrique de la Madrid, quien busca de la candidatura para el 2024.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, dijo estar "preocupado por el rumbo del país", por lo que su meta es consolidar a México como un país de clases medias no como status sino como nivel de vida, con ingresos de vida digna en democracia y libertad.

"Si estamos de acuerdo en lo fundamental cómo no vamos a ponernos de acuerdo para ir en alianza", incluso dijo creando un panel de diferencias, pues afirmó que "ir solos es darse un balazo en el pie".

Y aunque reconoció que "Alejandro Moreno es el dirigente del PRI y tiene el control del partido", "podrás ganar dentro del PRI pero sino tienes aceptación en el PAN, en el PRD, en Movimiento Ciudadano y la sociedad no eres competitivo".

"A uno le toca el trabajo de hacer coincidencias,... nadie va a votar por un dirigente de partido, sino por un candidato", señaló.

No obstante, dijo la invitación al diálogo de ayer fue también para hablar con la sociedad como lo hace a través de medios, planteando su proyecto, en tanto se define el método de elección, pues "no está definido", pero dijo "me gustaría que la competencia se dé a nivel de alianza", pues afirma que "el PRI tiene gente con méritos y capacidad", "Yo estoy listo".

Y ante los señalamientos hecho por él mismo en torno al gasto de los candidatos que se promueven con recursos de los mexicanos, y sobre su trabajo en el sexenio pasado, dijo "yo si respondo por lo que he hecho, por los resultados y por mí honradez", afirmó.