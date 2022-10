El secretario de la Defensa no fue invitado por la Jucopo: Rubén Moreira

El coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, rechazó terminantemente el hackeo que ocurrido no solo en México, sino en el mundo, por lo que "se tiene que tomar las providencias necesarias y legislar al respecto", y recalcó que el secretario de la Defensa "no fue citado o invitado a ir dentro del orden de los servidores públicos que la Junta de Coordinación Política autorizó y que la mesa votó", seguramente fue una invitación directa por la Comisión de Defensa.

“Hay temas que deben ser tratados con la privacidad que corresponde, con la autorización de la junta y de la mesa y lineamientos, así fue cuando estuvo el Procurador General de la República”, señaló, en entrevista para "Así las Cosas" con Javier Risco.

Y aunque resaltó la importancia del diálogo con el titular de la Defensa, se debe seguir la práctica parlamentaria, "no es menor una Comisión de Defensa, pero el tema es mayor como para que la Jucopo no lo supiera o la mesa no lo ordenara", y como en este caso ocurren las suspensiones o se posponen los encuentros.

"Hay que seguir la práctica que nos garantiza que estas coas no pasen, y que además en todo caso el servidor público no tenga el pretexto, si es que lo hubiera", recalcó.

El legislador reiteró que se debe investigar -no a los periodistas- el hackeo sin y castigar a los responsables, es válido invitar al secretario de la Defensa, y legislar en la materia.

En tanto, mañana se tendrá que aclarar lo que está pasando, dijo.

Reforma Electoral

"Nosotros no tenemos una propuesta para reforma, ni urgencia de que se dé", afirmó Moreirea, "nosotros no queremos la destrucción del INE, ni que se destruya al tribunal electoral ni que se validen sus integrantes o se dañe su autonomía", recalcó.

Aseguró que los legisladores del PRI se pueden ir sin reforma electoral, pero hay temas que se deben resolver paridad y reelección de diputados.