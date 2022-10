Defender al INE es la primera batalla de Unid@s: Álvarez Icaza

El movimiento Unid@s no está pensado como una plataforma anti nada, sino que busca construir un proyecto de futuro, formar una masa crítica desde la sociedad que vaya más allá de los partidos. Y el objetivo sí es dar la batalla en el 2023 y 2024, señaló Emilio Álvarez Icaza, senador del Grupo Plural, en Así el Weso.

En entrevista con Karla Santillán y Luis Ávila, explicó que la primera batalla de Unid@s será defender al INE, para el que no van a aceptar ninguna reforma regresiva.

Que quieran estrangular al INE con presupuesto, que no quieran nombrar consejeros o que quieran regresar a las épocas donde Bartlett estaba calificando elecciones y luego se le cayó el sistema... eso no lo vamos a permitir porque no hay democracia sin INE y no hay INE sin ciudadanos, expresó.

Aseguró que están invitando a participar en Unid@s todas las personas y organizaciones que quieran defender las libertades, los derechos, la democracia y las instituciones "que tanto trabajo nos ha costado construir". Por ello se darán a la tarea de construir una propuesta ciudadana en los próximos 4 meses para entregársela a los partidos.

Explicó que el primer objetivo es una plataforma ciudadana para luego buscar un diálogo con los partidos, no solo para construir la candidatura para las elecciones presidenciales de 2024, sino para construir una coalición de gobierno, además de buscar la mayoría en el Congreso.