Tiene CDMX una alerta sísmica temprana única en el mundo: SSN

Debido al reciente sismo que azotó varios estados de la Republica el pasado 19 de septiembre, el jefe del Sistema Sismológico Nacional (SSN), Arturo Iglesias, afirmó en Así las Cosas que como asunto de seguridad pública la Ciudad de México cuenta como una alerta temprana única en el mundo en tiempos de ventaja ante los temblores.

En entrevista con Gabriela Warkentin y Javier Risco, la cabeza del SSN aseguró que solo fue una coincidencia que se registrará un sismo el 19S, pero recalcó que los temblores de 1985, 2017 y 2022 fueron totalmente distintos, ya que ahora la ciencia ha avanzado a favor de los protocolos, pues ahora se cuenta con una alerta sísmica, hay un sistema de Protección Civil, se conoce mucho más la fuente de los sismos, y en segundos se conoce la localización de los epicentros.

Recordó que en 1985 tardaron varias horas para saber de dónde provenía el temblor y días para determinar la magnitud.

Ante la duda del por qué entidades como Colima y Michoacán no tienen instalada una alerta sísmica debido a que se encuentra en la zona de epicentro de los temblores, Iglesias explicó que para que pueda realizarse la activación de una alerta sísmica, debe haber suficiente distancia para que haya un tiempo de reacción.

Señaló que las autoridades deberían regular el uso de las apps de celular que previenen sismos, pues desde su punto de vista estas aplicaciones no son confiables, ya que no tienen ninguna certificación, no pueden garantizar los tiempos de alerta, además de que estas mismas se disparan y no tienen tiempo de ventaja suficiente.