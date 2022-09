Este 10 de septiembre, fue el Día Internacional del Maquillaje, y hoy lo vamos a celebrar.

El día internacional del maquillaje invita a celebrar una de las alegrías de la vida y todo lo bueno que hace por nosotros y nosotras, especialmente si eres una fanática de esta millonaria industria.

UN POCO SOBRE LA HISTORIA DEL MAQUILLAJE

En la Antigua Grecia, se consideraba atractivo tener las cejas juntas. Incluso había mujeres que se ponían pelo de animal para simular la uniceja. En la antigüedad, lo atractivo era una piel pálida, por ello, las personas se ponían sanguijuelas para que les quitaran sangre de la cara.

Las mujeres del Imperio Romano usaban maquillaje de plomo para blanquearse la cara y uno de los personajes más famosos que utilizó maquillaje de plomo fue la reina Isabel I, quien lo aplicaba para cubrir cicatrices de viruela, antes, las pecas se consideraban un defecto, y para quitarlas, las personas se ponían grasa de cocodrilo o cenizas de caracol.

Una base de maquillaje tiene una vida promedio de un año y el rímel lo debes cambiar cada seis meses, debido a que es más susceptible de generar bacterias, si tus cosméticos cambian de color u olor, no los uses más.El primer lipstick se vendió en 1870. Guerlain lanzó ese año el primer tubo en la historia del maquillaje, con pulsador y recargable.

Las marcas de maquillaje más populares del mundo, según las tendencias de búsqueda, seguimientos en redes sociales, así como el engagement de los consumidores son: Huda Beauty, Anastasia Beverly Hills, MAC Cosmetics, Yves Rocher, Florence by Mills, Kylie Cosmetics, Jeffree Star Cosmetics, Rude Cosmetics, Maybelline y Foreo. En el 2015, Urban Decay vendía una paleta de “Naked” cada seis segundos

La primera sombra de ojos con glitter del mundo fue inventada por Too Faced Cosmetics, el iluminador, Touche Éclat, de YSL, vende una pieza cada 10 segundos, en todo el mundo, a nivel mundial, se venden 1,400 piezas al día, del Orgasm Blush, de NARS.

El rímel más vendido del mundo es Better Than Sex, de Too Faced, con 1 pieza vendida cada 7 segundos. Se prevé que, en Estados Unidos, el mercado de la cosmética vegana supere el valor de los 3,160 millones de dólares en 2025.

De acuerdo a The NPD Group, el maquillaje ha sido la categoría más afectada durante la pandemia, el rímel ha sido un producto que se ha mantenido y ha tenido un crecimiento de 1 punto, y las sombras para ojos también tuvieron un crecimiento de 2%, lo anterior debido a que, el uso del cubrebocas oculta gran parte de la cara, dejando sólo los ojos a la vista.

EL MAQUILLAJE EN LA ÉPOCA VICTORIANA

Además de ocultarse de los rayos del sol, para evitar arrugas y pecas,las mujeres de la época también utilizaban polvos faciales para conseguir una piel blanca e impecable, esto era símbolo de clase alta y opulencia.

Tenían muchas técnicas para lograr este tipo de piel como baños diarios con agua a diferentes temperaturas y jabones puros.Utilizar polvo en la cara, era aceptable, estaban hechos de varios ingredientes pulverizados, incluyendo almidón, harina de avena, óxido de zinc, arroz, gis y arcilla blanca.

Los cosméticos también tenían sustancias como el plomo o el sulfuro de mercurio –incluso azufre–, con el objetivo de blanquear la piel y eliminar espinillas y puntos negros. Las adultas podían aplicarse un toque de rubor, siempre y cuando fuera discreto porque el maquillaje estaba asociado con las mujeres vulgares.

LAS PRIMERAS MARCAS DE MAQUILLAJE

En el marco del día internacional del maquillaje te damos los nombres de aquellos que fueron pioneros en el maquillaje moderno.

Max Factor: Es conocido como el padre del maquillaje, durante la Edad Dorada de Hollywood, solo él estaba en boca de las divas del cine. En 1916 empezó vendiendo sombras de ojos y lápices para cejas.

Esta fue la primera vez que este tipo de productos estaban disponibles fuera del mundo del cine y lanzó una gama de productos, llamándolos «make-up» – un término que él creó. Los productos de maquillaje y las técnicas que Max Factor creó para la industria del cine, le dieron un premio Oscar

Estée Lauder: Fundada en 1946 por los esposos Joseph y Estée Lauder. Estée, mostró un interés temprano en el negocio de su tío químico: vender productos como crema hidratante, lipstick y fragancias. Después de unos años, instaló un mostrador en un salón recién inaugurado para vender sus productos y en 1948 recibió su primer pedido para vender cosméticos en Saks Fifth Avenue.

Revlon: Charles Revson es conocido como uno de los fundadores de Revlon. Al comienzo de su carrera, Revson vendía esmalte de uñas y en 1932, junto con su hermano Joseph y un hombre llamado Charles Lachman, comenzaron Revlon.

Helena Rubinstein: Helena Rubinstein, llegó a Nueva York en 1915 después de haber establecido exitosos salones de belleza en París, Londres y Melbourne. Una de sus primeras innovaciones fue el concepto de clasificar la piel de la mujer en cuatro grupos: grasa, seca, mixta y normal, y crear productos para cada uno.

Elizabeth Arden: Elizabeth Arden conoció la industria de la belleza en la escuela de enfermería cuando se interesó en el trabajo de un bioquímico que trabajaba en una crema para las imperfecciones de la piel. Fue la primera mujer en el negocio de los cosméticos y la primera en introducir el maquillaje de ojos a las mujeres en América.

Su primera tienda abrió en 1910 y después de un viaje a París durante la Primera Guerra Mundial, descubrió que las mujeres francesas usaban rímel y sombra de ojos, volvió a comprar muestras y eventualmente incorporó cosméticos de color en su línea de productos.

EL DÍA INTERNACIONAL DEL MAQUILLAJE EN NÚMEROS

En 2021 el mercado de cosméticos estuvo valuado en 511 billones de dólares, con un crecimiento promedio de los últimos 3 años de 5%.

Los 5 países que más gastan en maquillaje son Estados Unidos, Japón, Brasil, China y Reino Unido. En LATAM; Brasil es el país que más gasta en cosméticos y México el segundo

De acuerdo con una encuesta realizada en México en 2020, las mujeres gastan: