Nos gobierna un híbrido de AMLO y Felipe Calderón

Ha habido ahí una trasmutación de cambio de opinión sobre el papel del Ejército, en la que votamos por AMLO y luego se nos apareció la versión más fuerte de Felipe Calderón, "es una cosa tremenda, estamos con López Calderón", opinó.Catalina Pérez Correa, investigadora del CIDE, en Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, calificó de francamente preocupante que el presidente López Obrador tache de hipócritas a quienes defienden la no militarización después que él lo hizo tantos años.

¿Está simplemente mintiendo el señor de esta forma tan burda o se la cree? Es muy grave escuchar lo que dice en la forma en que lo dice, opinó.

Consideró que la Suprema Corte es corresponsable de la crisis actual por la reforma que otorga al Ejército el mando de la Guardia Nacional, e incluso dijo creer que la Corte también está dispuesta a pasar esta reforma, porque no le han puesto un alto al presidente AMLO con todas las reformas y modificaciones legales que han hecho siendo evidentemente contrarias a la Constitución, afirmó.

La Corte simplemente no quieren resolver este tema, no se qué están esperando pero ya es muy preocupante porque quien tendría que estar estableciendo los límites simplemente no se quiere hacer presente.

Pérez Correa estimó que tras la aprobación de la reforma a la Ley de la Guardia Nacional, la Cámara de Diputados aprobará la próxima semana la iniciativa del PRI para mantener al Ejército en las calles hasta 2028. Y aunque señala que ésta se frenaría en el Senado, no descartó que se meta presión como la que hizo efecto en Alejandro Moreno, líder priísta.

Lo que sí es muy triste ver es que pareciera que lo que importa es cumplir con la palabra del presidente y no tomarse en serio el papel de qué es lo que este país necesita.

Catalina Pérez Correa dijo que es preocupante que argumenten que se necesita más tiempo para poder retirar a las Fuerzas Armadas cuando se dio un plazo de 5 años para la desmilitarización, mientras que lo grave es que sigan ampliando plazos sin que haya intención de desmilitarizar, así como de capacitar y formar policías locales y civiles como se estableció en la ley.