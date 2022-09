¿Cómo lograr que te digan sí a todo? A continuación unas técnicas increíbles para que puedas lograrlo.

¿Se consideran buenos para convencer a la gente? Viene Álvaro Gordoa a darnos 4 técnicas para lograr nuestros objetivos y que la gente se sume a nuestros proyectos o ideas

¿CÓMO LOGRAR QUE TE DIGAN SÍ A TODO?

Consigue el no de entrada y haz sentir al otro que tiene el control. En algunas negociaciones cerradas y donde tu contraparte estará a la defensiva, lo mejor es llegar al «no» lo antes posible, para de ahí partir a él «cómo sí».

La gente al decir que no siente que dejó en claro su postura y principios, lo que hace que bajen la guardia, Ejemplo: Me imagino que no tienes pensado venderlo… Consigue un sí de entrada y toma el control: Formula alguna pregunta que sea imposible de responder con una negativa y luego vela escalando, Ejemplo: ¿Te preocupa el bienestar de tus hijos?

Toma la posición de poder pero no hagas sentir al otro que la tienes ya que en toda negociación casi siempre hay alguien que tiene la posición de poder, si es tu caso, no la restriegues y haz sentir al otro que también la tiene

EL «NO», YA LO TIENES – 4 TÉCNICAS DE PERSUASIÓN

Técnica de la exageración: Al exagerar la otra persona estará mucho más dispuesta a decir que sí porque lo interpretará como si algo muy grande estuviera en juego. Ejemplo: Te voy a pedir un enorme favor…

Técnica de la culpa: Utiliza el sentido de culpa de manera que si la otra persona no te da lo que quieres se perderá de algo o pasará algo malo. Ejemplo: Si no me das un aumento de sueldo tendré que sacar a mis hijos del colegio

Técnica del halago: Al halagar a las personas cuando les vas a pedir algo, haces que estén mucho más dispuestas a decir que sí a una petición. Ejemplo: Sé que eres el mejor en la computadora, ¿me podrías ayudar con…?

Técnica de la victimización: La victimización o el famoso «me tiro para que me recojas», te pone en una posición favorable para que las personas te digan que sí mediante el chantaje. Ejemplo: No tengo nada de comer, ¿me das de tu comida?

Fuente: Alvaro Gordoa, Rector del Colegio de Imagen Pública, asesor político, empresarial y del entretenimiento en las áreas de creación y modificación de Imagen Pública