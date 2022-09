"Argumento de ministra Esquivel sobre prisión preventiva, falso y político"

La discusión sobre la prisión preventiva corre en dos sentidos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación como una medida abusiva de las libertades, corre en el rechazo y en si se puede declarar inaplicable, señaló el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Pedro Salazar en el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco.

El doctor Pedro Salazar puntualizó que hay "dos discusiones sobre la prisión preventiva oficiosa, la primera, que las autoridades puedan detener a alguien acusado de un delito dentro de los correspondientes al artículo 19, sin que nadie pueda evaluar las condiciones de dicha detención".

Una medida que calificó de draconiana y terrible de privar de la libertad y no coincide con un Estado de derecho.

Y la otra discusión en paralelo, es si las y los ministros pueden determinar que una norma de la Constitución se aplique o deje de aplicar.

Sobre esto recordó que "hace algunos años en el gobierno de Peña Nieto se el ocurrió meter esa figura -que no debe de estar en la Constitución- convirtiéndola en una norma suprema". Y ante la cual la pregunta es ¿la SCJN puede decir algo al respecto?

Ante ello dijo, el ministro González Alcántara reconstruyó lo que hizo Jordi Ferrer y no caer en una pelea de dos vías, sino ver cómo la Corte podría hacer una interpretación armónica.

Lo que podría ocurrir en la discusión dijo es "determinar que no es compatible con un ordenamiento constitucional democrático y que no la van a sacar porque no la pueden sacar, no tienen facultades".

Y señaló que lo ideal es encontrar una vía por la cual jueces y juezas puedan decir traigan el expediente y déjenme valorar el caso, que sea oficiosa pero no inmediata, ponderar y valorar si la persona debe ir o no a prisión y dejar que lleve su proceso en libertad.

Afirmó que hay tramos intermedios que valorar y reformar en la Constitución, pues no todo lo que se meta en ella es válido, asimismo dijo se debe observar si una reforma a la Constitución es compatible a los compromisos de México en relación a los derechos humanos.

Respecto a la postura de la ministra Esquivel, dijo "es equivocada, es falso y político su argumento".

Abogó por que gane el discurso equilibrado en el que la Corte haga su papel en el marco que lo permita la Constitución, lo que sería un colchón de garantía en el que ganamos los ciudadanos y abonaría al trabajo de los jueces ante la denostación generalizada del presidente, pues afirmó que el poder Judicial es importante como contrapeso del poder Ejecutivo para vivir en un estado de derecho.

El doctor, también compartió la decisión de la junta de Gobierno del IIJ-UNAM que definió que fuera la Mónica Gonzalez Contró, la nueva directora del Instituto, la primera en sus 82 años de historia y quien dijo tiene todos los méritos para dirigirla institución en la que él continuará como investigador.