Deudores de pensión alimenticia no pueden llegar a la boleta: Ivonne Melgar

Las violencias institucionales pasan desapercibidas, señaló la periodista y activista Ivonne Melgar, pero "ayer pasamos de la indignación a la esperanza en el Senado" que se comprometió a revisar la designación de Rosario Piedra Ibarra ante la CNDH y la impugnación sobre "deudores de pensión".

En el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, la feminista detalló que desde 2020 se viene construyendo la iniciativa 3 de 3 que establece que acosadores, violentadores políticos o quienes han ejercido violencia doméstica entre ellos deudores de pensión alimenticia no pueden llegar a la boleta.

Con la iniciativa de "un violador no puede ser gobernador" afirma, comenzó una ola en toda la República y actualmente 8 estados han legislado en dicha materia o están por hacerlo.

En Yucatán en particular se estableció que todos los cargos de funcionarios incluyendo el comisionado de Derechos Humanos "no pueden ser agresores", ante esto la CNDH promovió una acción de inconstitucionalidad bajo el argumento de que "los que no pagan pensión tienen derechos políticos y que el movimiento radical feminista peleado con viejos machismos, les quiere quitar sus derechos a estos pobrecitos irresponsables que no pagan pensión alimenticia a sus hijos".

Los colectivos afirman "no pueden es ser representantes de los intereses de la nación pues el modo honesto de vivir debe estar por encima de cualquier punto y respetar el interés de superior de los niños las niñas y adolescentes del país".

Ante tal situación, ayer, se entregaron al Senado las firmas de más de mil mujeres de 390 organizaciones para "que revisen la designación de la comisionada de los Derechos Huaños porque no está representando los derechos humanos de los mexicanos".

"Pasamos de la indignación a la esperanza" dijo al ser acogidas por las presidentas de la Comisión de Derechos Humanos y de la Comisión de la Niñez en el Senado, quienes se comprometieron a revisar la designación de Rosario Piedra Ibarra y la impugnación.

Ivonne celebró que la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero se mostrara indignada y se comprometiera a llamar a la presidenta de la CNDH, afirmando no estar de acuerdo en la defensa de los violadores, deudores de pensiones.

Finalmente señaló Melgar, si se frena la ley de Yucatán se estaría estableciendo un precedente.