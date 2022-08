Cásate con Martha Debayle 2022: los finalistas

Cásate con Martha Debayle 2022 presenta a sus finalistas, el premio se entregará el 12 de agosto a las 10 am. ¡Conoce las historias!

Este año recibimos más de 2,500 historias de amor, entrevistamos a MÁS de 30 parejas para seleccionar a los 5 finalistas los cuales se unen al game show número 11, buscando ganar una boda por casi 2 millones de pesos.

Estos ganadores se unirán a la lista de parejas que han viajado de luna de miel desde Nueva York hasta Madrid, cruceros por el mediterráneo, África, Islas Griegas, China y Japón.

¿CUÁLES SON LOS REGALOS DE CÁSATE CON MARTHA DEBAYLE 2022?

Además de los recuerdos espectaculares que tendrá la pareja ganadora, se llevarán los siguientes premios:

Anillo de compromiso, José Davalos

Argollas Matrimoniales, José Davalos

Banquete para 200 personas

DJ César Álvarez

Decoración floral

Vino y licores

Pastel, L’Autrichienne

Fotografía, Mauricio Renteria

Video, Recordarte Films

Invitaciones, Flores Meyer

Ajuar

Renta de Esmoquin (Para novio y papás de ambos), D’Paul

Maquillaje y Peinado (Para novia y ambas mamás), imagen novio, Silvia Galván Image Studio

Luna de Miel (A elegir: “Kenia y Tanzanía”, “Birmania, Vietnam, Laos, Camboya y Tailandia” o “Australia y Nueva Zelanda”), CTS

Artículos para el hogar, Miele

Coche o camioneta último modelo

Colchón, Dormimundo

Preluna de Miel en una playa nacional

A CONTINUACIÓN LAS HISTORIAS FINALISTAS

LEOBARDO Y ANA – SONORA

Leobardo Félix tiene 36 años es abogado en el gobierno de Sonora, por su parte Ana Rascón de 27 años es Administradora en la Secretaría de Cultura del gobierno de Sonora.

Llevan 8 años de novios, pero viven juntos desde hace 2 años, la vida les puso un mega reto él tuvo 3 tumores llamados Meduloblastomas cerca del cerebro. Ella se mantuvo a su lado durante la enfermedad y ahora, él quiso sorprenderla, enviando su historia de amor para el concurso.

LA HISTORIA DE LEOBARDO Y ANA

Conocí a la chaparra en una reunión con unos amigos y rápido quedamos flechados, de hecho, un tipo quería llamar su atención y para que no la alejara de mi, le robé un beso y desde entonces no nos hemos separado. Pero, aquí lo más importante no es como la conocí, si no lo que me ha aguantado, les digo esto porque hace unos años tuve un cáncer muy severo, fue tan agresivo que mi pronóstico indicaba que no la iba a librar.

Me sometí a más de dos cirugías cerebrales y a más de año y medio de quimios y radios a la vez, ¿Qué creen?…¡Ella nunca me soltó! Hoy en día, reconozco que en esos momentos era una persona insoportable. Ella aguantó muchísimo, tanto, que en múltiples ocasiones le dije que no quería seguir con la relación y ella solo me decía: “ESTÁ BIEN, PERO PRIMERO RECUPÉRATE Y DESPUÉS VEMOS”.

Ahora que lo pienso que pantalonsotes tuvo mi chaparra, quien apenas tenía 21 años de edad. Creo que si me ganara el premio con ustedes, sería algo extra, porque ya lo tengo todo con ella.

MAURICIO Y TANIA – CANCÚN

Mauricio De la Garza Gabucio de 39 años es Subdirector de ventas en una inmobiliaria y Tania Fernández Moreno de 33 años es Directora de certificación y vigilancia de Playas Públicas.

Llevan 11 años de novios, viven juntos desde hace 7 años, ya tenían los ahorros para su boda, pero un “amigo” muy cercano los estafó y perdieron todo ese dinero.

ESTA ES LA HISTORIA DE MAURICIO Y TANIA

“Kintsugi”: El arte de encontrar la belleza en las cosas rotas, irónicamente todo lo que se ha roto a nuestro alrededor, nos ha unido. Lo nuestro comenzó entre botellas rotas y un coche descompuesto, la forma perfecta para romper el hielo.

Nos encontramos en reuniones sin saber que pronto estaríamos juntos observando a nuestros amigos romper. Poco a poco preferimos darle vida a una amistad que rápidamente se convertiría en amor, disolviendo la idea de irme a estudiar a otro país. Luego de 7 años enamorados, en un muelle vino la propuesta, porque es bueno estar sobre el agua pero con la certeza de que mantenemos los pies en la tierra.

Cuando nuestro plan parecía concretarse, alguien cercano rompió nuestra confianza y nos quitó todo a base de mentiras. Aún así, no nos desanimamos y replanteamos la estrategia, pero el plan se rompería una vez más con una larga pandemia. ¡Aprendimos a encontrar las uniones y decorarlas con oro, porque sabemos que juntos podemos romperla en la vida!

DANIELA Y MARCO – CIUDAD DE MÉXICO

La siguiente pareja de Cásate con Martha Debayle 2022 son: Daniela Hernández Rodríguez de 29 años, Anestesióloga y Marco Antonio Martínez Rodríguez de 32 años, Urgenciólogo.

Llevan 3 años, 8 meses de novios, viven juntos desde hace 2 años. Los dos son doctores y lo que más disfrutan de su relación es terminar el día y platicar sobre sus pacientes o casos del día.

LA HISTORIA DE DANIELA Y MARCO

Él decidió dedicar su vida a la Medicina de Urgencias, yo a la Anestesiología. Un día la pandemia llegó. Nos aplastó con su crueldad y tristeza. Entre pacientes infectados, cara a cara con la muerte y con un miedo inexplicable por perder al otro estando en la primera línea de atención, nuestro amor fue lo que nos mantuvo a flote.

Poco a poco el COVID fue perdiendo fuerza y nosotros fuimos recuperando la esperanza, hasta que otro desafortunado evento llegó: mi servicio social. Yo me fui a vivir a Morelos, el estado número uno en secuestros, narcomenudeo, homicidios dolosos y robo armado.

Contábamos los días para volver a vernos. Hemos deseado por mucho tiempo unir nuestras vidas por la eternidad, pero la retribución económica nunca ha reflejado el esfuerzo del gremio. Nos llamaron héroes cuando la muerte rondaba por las calles, pero la situación actual del Sistema de Salud y las oportunidades para trascender son cada vez menores. No nos rendiremos hasta conseguir decir: “Sí, acepto.

SELENE Y CARLOS – CDMX

Selene Morales Escorza de 30 años, sobrecargo y Jose Alberto Díaz Domínguez, 35 años, sobrecargo. Llevan 7 años de novios, tienen 4 años viviendo juntos. Para ellos, lo más divertido de su relación es ser cómplices y contarse las cosas chistosas que pasan en sus vuelos trabajando.

LA HISTORIA DE SELENE Y CARLOS

Es una increíble jugada del destino saber que cuando te vi por primera vez, algún día me iba a casar contigo. 7 años de aprendizaje y diversión juntos. La pandemia se llevó nuestros ahorros pero no las ganas de seguir creciendo. Agradezco a la vida por ese humor y la mirada que me dedicas día a día, por los besos y las veces en que no te quieres despedir por quedarte un poquito más, por las pláticas sobre nuestro pasado y presente, por acercarte tanto a mi corazón y hacerme suspirar, por enseñarme cómo se siente esto.

Y más que nada te agradezco por corresponderme y enseñarme cosas a diario. Dos almas viajeras, dos personas cruzando el mundo viviendo en aviones pero volviendo siempre a casa,a nuestro hogar. Quiero agradecerte hoy, por si mañana no tengo más vida, que eres mi mejor amigo y que no “necesito” tu compañía, sin embargo la elijo todos los días por lo enormemente feliz que me hace. Tantas rutas, tanta vida, tanto espacio y coincidir…Contigo siempre es Navidad.

LILIANA Y ALEJANDRO – CDMX

La última pareja de Cásate con Martha Debayle 2022 son: Liliana Suarez Solís de 30 años quien es emprendedora y tiene un producto de miel que sustituye a los endulzantes artificiales, por su parte Alejandro Moreno Seba de 33 años es actuario y tiene un broker de seguros.

Llevan 5 años de novioS, tienen 4 años viviendo juntos. Les gusta hacer chistes todo el tiempo y lo que más los une es su bebé

LA HISTORIA DE LILIANA Y ALEJANDRO

Recuerdo que un día me apareció un niño guapo en mis sugerencias de amistad en Hi5, nos agregamos en Messenger, comenzamos a platicar y quedamos en ir al cine juntos. Yo vivía al sur de la ciudad y él al norte, así que las distancias no ayudaban en lo absoluto. Vivíamos bastante lejos y en aquel momento ninguno de los dos tenía coche, pero eso no fue impedimento para vernos y conocernos, sin saber que algún día seríamos el uno para el otro.

Eventualmente nos hicimos novios y por fin comenzó la historia de amor que tanto había soñado con él. Fueron dos años de noviazgo increíbles en donde viajamos, salimos, convivimos y nos llegamos a conocer mucho más. Al año tomamos la decisión de irnos a vivir juntos y finalmente hace 3 años decidió pedirme matrimonio de la forma más romántica. Lloré y sin pensarlo dije que ¡Sí, mil veces!

Comenzamos los preparativos de la boda, elegimos el día, buscamos Iglesia, salón, proveedores de flores, comida, invitaciones, etc., pero desafortunadamente el salón que habíamos elegido se quemó. Mantuvimos todo en pausa hasta que encontramos un segundo salón que nos gustó, firmamos nuevamente el contrato y ya teníamos con éste casi todo pagado pero por un tema familiar tuvimos que mover la fecha a Junio 2020.

Finalmente, la situación de salud por la pandemia se volvió más crítica y el salón cerró como lo hicieron muchos lugares para eventos, así que perdimos absolutamente todo, excepto nuestras ganas de casarnos. Hoy todavía soñamos y anhelamos poder cumplir este sueño de 15 años atrás.

¿DÓNDE PUEDES VER CÁSATE CON MARTHA DEBAYLE 2022?

Puedes hacerlo a través de Facebook, W Radio