El AIFA podría ser opción, aunque no la mejor: Pablo Álvarez Icaza

El AIFA podría ser opción, no es la mejor, pero podría dentro de muchos años tener 60 millones de pasajeros, afirma el profesor de la Escuela Superior de Turismo del Instituto Politécnico Nacional, Pablo Álvarez Icaza

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, el catedrático del IPN afirmó que México "tendría que cubrir los requisitos que las autoridades de Estados Unidos solicitan para recuperar la categoría 1, que con Calderón tardó 4 meses y medio en recuperarse".

¿Qué está pasando? 😱 🛬#AICM: T1, pista con cráter; T2 sufre hundimiento.



En vivo platicamos con Carlos Torres (@CTorres_2019), analista en temas de aviación. pic.twitter.com/PqRx40RhCO — Así El Weso (@elwesomx) July 28, 2022

"En el AICM las condiciones son muy complicadas del subsuelo son delicadas porque los hundimientos son disparejos y cada vez cuesta más dinero hacer las reparaciones de mantenimiento, tenemos un problema grave con la Terminal 2 pero tampoco es la solución tirarla".

No obstante, dijo que "mientras no esté completamente listo el AIFA vamos a tener que seguir usando el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México" y aseguró que la inversión de 700 millones de pesos para reparaciones es suficiente, pero el problema es que debió dejar de funcionar hace muchos años con la opción de Texcoco, un cambio que está generando daños que no se habían calculado, pues afirmó "no se trata solo de tapar el bache", concluyó.